У нас будут экскурсии на крейсер — Резников раскрыл детали потопления Москвы и планы высадить десант в Одессе

Потопление украинским войском крейсера Москва в апреле 2022 года стало не только символическим событием, но и стратегической победой, остановившей продвижение России на Юг Украины.

В последний раз такое было 100 лет назад, во время русско-японской войны под Цусимой. Японцы потопили флагман российского флота — броненосец Князь Суворов. А теперь украинцы потопили флагман российского флота.

Поэтому министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл детали планов оккупантов и почему они не воплотили их в жизнь, в спецпроекте Дмитрия Комарова Год. За кадром. Министр.

Россияне были убеждены, что расстояние, на котором находился крейсер Москва, для нас не доступно. А у нас выяснилось, что достижимо…

Там есть некоторые технические нюансы, которые до сих пор не раскрывает адмирал Неижпапа. Мы не должны этого делать, потому что держим это в кармане, чтобы потопить еще несколько их кораблей. Потом, после победы, и это тоже расскажем.

Крейсер Москва строили в Николаеве

Резников также рассказал, что во время советских времен Николаевский завод построил четыре корабля одинаковых. Это были охотники на авианосце.

— Один в один, с подходящим вооружением, даже с вертолетной площадкой, бассейном, лифтом, ракетами. Назовем их четыре сестры.

Одна сестра служит в Тихоокеанском флоте Российской Федерации, вторая – на Балтике в российском флоте до сих пор. Третья сестра стоит у нас в Николаеве, потому что она уже списана, а четвертая сестра была направлена на восстановление в город Москва.

Мэр города дал деньги из бюджета на ремонт корабля, но за это переименовал его, и он начинает называться корабль Москва и становится флагманом российского флота.

И теперь именно этот корабль Москва на дне Черного моря, где мы с вами как дайверы после победы точно сделаем погружение.

Будет две экскурсии: сначала в Николаеве мы пройдемся по клону крейцера Москва, адмирал Неижпапа нам покажет, в каком именно месте два украинских Нептуна поразили его, как все это выглядело. Походим по нему, а потом аналогично спустимся на затопленную Москву.

Планы россиян захватить Одессу и Николаев

В уничтожении крейсера Москва есть военно-стратегическая смена и идеологически-политическая.

По словам министра, стратегическая цель Кремля — полный захват Юга Украины, вся полоса Азов, Черное море и до Приднестровья, чтобы полностью контролировать выход на Крым, блокировать нас от моря и остановить нашу экономическую независимость, сделать невозможным экспорт зерна. Россия стремилась создать угрозу голода и таким образом заставить Запад с ними договариваться.

А если они замыкают коридор в Приднестровье, который под их контролем, они уже начинают угрожать Молдове. Тогда-то и начинается продолжение их планов восстановления империи.

Поэтому России было очень важно захватить Одессу. Тогда они пошли на Херсон, должны были миновать Николаев, поглотить его, оттуда атаковать Одессу по суше, а с моря десантная операция должна была быть.

Но, как отмечает Резников, благодаря мужеству защитников Николаева, оккупантов удалось остановить, также из-за шторма в море десантные корабли не могли начать операцию — и это все дало время одесситам подготовиться.

– Но ведь угроза с моря оставалась, потому что у нас флота мощного не было, не было и поражения противокорабельного на тот момент.

Они (корабли россиян – ред.) держались на рейде, мы их видели. Россияне терроризировали, потому что знали, что никто ничего не сделал бы.

А когда потопили Москву на расстоянии более 200 км, им стало понятно, что если крейсер пошел ко дну, то ставить корабль, несущий на себе шестьсот душ моряков, со своей техникой легко пойдет ко дну. И уже вопрос десантной операции с моря – это самоубийство.

Смотри также полное интервью Алексея Резникова в спецпроекте Дмитрия Комарова по ссылке.