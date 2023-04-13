Это изменило ход истории! Вспоминаем событие годовой давности — потопление крейсера Москва

Украинским военным есть чем гордиться: за этот год достижений было немало. Конечно, впереди еще много дел, однако без маленьких побед большая — невозможна!

Сегодня ровно год, когда украинские военные отправили на дно флагман российского Черноморского флота. 13 апреля 2022 года Вооруженные Силы попали в российский корабль из украинского ракетного комплекса Нептун. Москва получила серьезные повреждения и затонула.

В годовщину происшествия министр обороны Украины Алексей Резников написал в своем Facebook, что ВСУ удалось переписать вековую историю. Ведь в последний раз Россия теряла крейсер более столетия назад.

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— Наши воины сделали, казалось бы, невозможное. И это изменило ход истории. Потому что началась цепная реакция.

Это был последний день доминирования российского флота в Черном море, — пишет он.

— Действительно: поражение и уничтожение главного корабля ВМС РФ дало нашим партнерам четкое понимание, что украинцы готовы и умеют воевать. Это ускорило передачу нам оружия и другой военной помощи.

Также уничтожение Москвы позволило освободить остров Змеиный.

Теперь Алексей Резников говорит, что в будущем место затопления крейсера россиян станет популярным туристическим местом для дайвинга.

Это стало самой дорогой потерей врага: украинские военные отправили на дно $750 миллионов.

Как именно происходила та знаковая битва, можно вспомнить из нашего прошлогоднего материала о затоплении крейсера Москва.

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