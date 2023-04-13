Це змінило хід історії! Згадуємо події річниці потоплення крейсера Москва

Українським військовим є чим пишатися: за цей рік досягнень було чимало. Звісно, попереду ще багато роботи, проте без маленьких перемог до великої — зась!

Нині рівно рік, як українські військові відправили на дно флагман російського Чорноморського флоту. 13 квітня 2022 року Збройні Сили поцілили в російський корабель з українського ракетного комплексу Нептун. Москва зазнала серйозних пошкоджень і потонула.

У річницю події міністр оборони України Олексій Резніков написав у своєму Facebook, що ЗСУ вдалося переписати вікову історію. Адже востаннє Росія втрачала крейсер понад століття тому.

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— Наші воїни зробили, здавалося б, неможливе. І це змінило хід історії. Бо розпочалася ланцюгова реакція.

Це був останній день домінування російського флоту в Чорному морі, — пише він.

— І справді: ураження та знищення головного корабля ВМС РФ дало нашим партнерам чітке розуміння, що українці готові та вміють воювати. Це пришвидшило надання нам зброї та іншої військової допомоги.

Також знищення Москви дало можливість звільнити острів Зміїний.

Тепер Олексій Резніков каже: у майбутньому місце затоплення крейсера росіян стане популярним туристичним місцем для дайвінгу.

Це стало найдорожчою втратою ворога: українські військові відправили на дно $750 мільйонів.

Як саме відбувалася та знакова битва, можна пригадати з нашого торішнього матеріалу про затоплення крейсера Москва.

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