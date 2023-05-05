Что осталось за кулисами обороны Украины? Фильм Дмитрия Комарова Год. За кадром. Министр Резников

За год полномасштабного вторжения Украина пережила много событий, точно запечатлевшихся на страницах нашей истории. События были как радостными, поднимающими наш боевой дух, так и грустными, которые на всю жизнь останутся глубокими болезненными шрамами.

Впрочем, мы продолжаем противостоять врагу и освобождать наши земли от оккупантов. За каждой операцией стоит тяжелый труд, о котором мы не догадываемся. Совсем чуть-чуть приоткрыл занавес закулисья обороны Украины Дмитрий Комаров в фильме Год. Но и в две части фильма пришлось собрать самое главное, ведь информации очень много.

Но за определенный период времени Дмитрий Комаров решил показать и то, что осталось за кадром фильма Год. В своем спецпроекте Год. За кадром. Министр Резников Дмитрий Комаров покажет неопубликованное интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Год. За кадром. Министр Резников: о чем фильм

В спецпроекте Дмитрия Комарова Год. За кадром. Министр Резников Алексей Резников рассказал о тайнах переговоров с врагом, как Украина проводит контрнаступления и как крейсер Москва пошел ко дну.

Также Резников рассказал, как добирался в Беларусь на переговоры с Россией.

— Я думаю, это впервые, когда вертолеты страны НАТО садились на белорусскую землю. Холодно. Зима. Мы садимся, с правой и левой стороны открыты двери, пилоты в шлемах, все серьезно — с оружием, с автоматами, — рассказывает министр.

Когда выйдет спецпроект Год. За кадром. Министр Резников

Спецпроект Дмитрия Комарова Год. За кадром. Министр Резников выйдет 5 мая в 21:30. Его можно просмотреть на YouTube-канале Світ навиворіт.

Ранее в документальном фильме Год Дмитрий Комаров показал, как живет президент Владимир Зеленский во время полномасштабной войны.

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