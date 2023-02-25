Это мой дом. Я здесь живу год — как офис стал жилищем президента и как выглядит комната Зеленского

К годовщине полномасштабной войны в Украине команда программы Мир наизнанку презентовала документальный проект Год, в котором журналист Дмитрий Комаров показал войну своими глазами с тех ракурсов, которые не увидишь в новостях.

Наверное, тебе будет интересно узнать, где и в каких условиях все это время живет президент Украины, гарант нашей Конституции и Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский.

Как сейчас живет Владимир Зеленский

В офисе президента, кроме рабочего места, есть и минигардероб, и маленькая комнатка, ставшая для Зеленского домом за этот год полномасштабной войны.

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С 24 февраля 2022 года президент не носит официальных костюмов, а заменил их на военную одежду, берцы и футболки цвета хаки. Правда, свой пиджак тоже бережет — на случай победы.

Это символ. Значит, скоро закончится война, скоро мы победим. Так что будем использовать (костюмы — ред.), — говорит Зеленский с улыбкой.

Комнатка, где теперь живет президент, выглядит очень скромно, но при этом имеет все необходимое — умывальник с полотенцами, стол, зеркало, телевизор и одноместную, аккуратно застеленную кровать.

Нельзя сказать, что помещение хорошо освещено, ведь сейчас экономия электроэнергии стала не просто правилом, а полезной привычкой.

— Это мой дом. Я здесь живу год, — делится президент.

В рабочем кабинете он проводит обращения и иногда совещания. А на столе всегда стоит фотография семьи как напоминание, что дома ждут президента с победой.

Вчера президент пообщался с представителями СМИ и поделился воспоминаниями о 2022 году. Читай итоги пресс-конференции Зеленского к годовщине войны.

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