Це мій дім. Я тут живу рік — як офіс став оселею президента та який вигляд має кімната Зеленського

До річниці повномасштабної війни в Україні команда програми Світ навиворіт презентувала документальний проект Рік, у якому журналіст Дмитро Комаров показав війну своїми очима з тих ракурсів, які не побачиш в новинах.

Мабуть, тобі буде цікаво дізнатись, де та у яких умовах весь цей час живе президент України, гарант нашої Конституції та Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський.

Як зараз живе Володимир Зеленський

В офісі президента, окрім робочого місця, є і мінігардероб, і маленька кімнатка, яка стала для Зеленського оселею за цей рік повномасштабної війни.

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З 24 лютого 2022 року президент не носить офіційних костюмів, а натомість замінив їх на військовий одяг, берці та футболки кольору хакі. Щоправда, свій піджак теж береже — на випадок перемоги.

Це символ. Значить, що скоро закінчиться війна, скоро ми переможемо. Так що будемо використовувати (костюми — ред.), — каже Зеленський з усмішкою.

Кімнатка, де тепер живе президент, має дуже скромний вигляд, але при цьому має все необхідне — умивальник з рушниками, стіл, дзеркало, телевізор та одномісне, охайно застелене ліжко.

Не можна сказати, що приміщення гарно освітлене, адже нині економія електроенергії стала не просто правилом, а корисною звичкою.

— Це мій дім. Я тут живу рік, — ділиться президент.

У робочому кабінеті він проводить звернення та інколи наради. А на столі завжди стоїть фотографія родини як нагадування, що вдома чекають президента з перемогою.

Учора президент поспілкувався з представниками ЗМІ та поділився спогадами про 2022 рік. Читай підсумки прес-конференції Зеленського до річниці війни.

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