Новини

Це мій дім. Я тут живу рік — як офіс став оселею президента та який вигляд має кімната Зеленського

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Лютого 2023, 11:36
Як живе Володимир Зеленський під час війни

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