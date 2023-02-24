24 лютого. Рік незламності: прес-конференція Володимира Зеленського — онлайн-трансляція та головні тези

24 лютого кожен ділиться своїми спогадами про минулий рік. Він дав нам розуміння, наскільки сильними ми є як нація. Тож і отримав назву Рік незламності.
Так його назвав під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський, яку він провів для представників ЗМІ на роковини початку повномасштабної війни.
Насамперед президент висловив подяку тим журналістам, які загинули через війну, яку розпочала Росія проти України. Також перед початком прес-конференції Володимир Зеленський запропонував вшанувати хвилиною мовчання загиблих.
Одне з перших питань стосувалось впевненості президента України у перемозі цього року та причинах для таких думок.
Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб вона була цього року. У нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об’єднали всі сили проти цієї навали.
Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб вона була цього року. У нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об’єднали всі сили проти цієї навали.
Я їх люблю. Свою дружину… Мої діти — головні люди для мене. я їх нечасто бачу. Батьки — я їх зовсім не бачу. Дружиною пишаюсь дуже сильно. Розумію, що вона робить усе заради дітей і держави. І хотілося б, щоб і трішки заради мене. Вони всі у серці. Головне — їх не підвести. Щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні. Це дуже важливо для президента держави — щоб твої діти і дружина були тут. І я пишаюсь, що мені так нескінченно пощастило з сім’єю і з державою.
Щоб дізнатись більше, дивись онлайн-трансляцію прес-конференції президента України Володимира Зеленського.
Рівно рік тому близько сьомої ранку президент України Володимир Зеленський записав коротке відеозвернення, в якому повідомив, що Росія почала проти нас повномасштабну війну.
Але як і рік тому, так і зараз, найголовніше — це те, що ми сильні, об’єднані та готові до всього. Дивись, звернення Володимира Зеленського в річницю повномасштабної війни.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Фото: Getty Images