24 лютого. Рік незламності: прес-конференція Володимира Зеленського — онлайн-трансляція та головні тези

24 лютого кожен ділиться своїми спогадами про минулий рік. Він дав нам розуміння, наскільки сильними ми є як нація. Тож і отримав назву Рік незламності.

Так його назвав під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський, яку він провів для представників ЗМІ на роковини початку повномасштабної війни.

Насамперед президент висловив подяку тим журналістам, які загинули через війну, яку розпочала Росія проти України. Також перед початком прес-конференції Володимир Зеленський запропонував вшанувати хвилиною мовчання загиблих.

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Одне з перших питань стосувалось впевненості президента України у перемозі цього року та причинах для таких думок.

Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб вона була цього року. У нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об’єднали всі сили проти цієї навали.

Основні тези з прес-конференції Володимира Зеленського

Ніхто не очікував від Росії такого бажання знищити Україну повністю. Тому нам потрібна тотальна підтримка світу і ми переможемо.

Дуже важливо, щоб кожен сфокусувався і працював. На нашому боці правда і діти.

Найстрашніший день, напевно, Буча, напевно те, що я побачив, коли ми деокупували. Було дуже страшно… Ми побачили, що диявол не десь там, він — на землі.

Не ця війна призвела до кризи, це РФ спеціально робить кризу, щоб послабити вашу підтримку та звинуватити Україну.

Моє завдання як президента, лідера країни в жодному разі не зробити навіть припущення послаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об’єднання світу — головне моє завдання.

Ми працювали над об’єднанням Європи, тут є країни з різним статусом, є нейтральні. Ми працювали над тим, щоб змінити цю нейтральність на ненейтральність до війни… І Збройні сили над цим працювали, бо перемоги на полі бою дають впевненість… Треба всім пахати всередині країни і зовні, це єдиний шанс перемогти.

Війна в Україні почала перезавантаження НАТО. Так і є, всі перевірили і зрозуміли, що системи недосконалі, потрібні потужніші речі. Я не про снаряди говорю… Я вважаю, що йдеться реформування стану оборонних систем, тому що всі побачили, чого чекати від РФ.

Інша інфраструктура безпеки точно прийде з перемогою у цій війні.

Нам потрібні гарантії безпеки… для всієї Європи. І тоді, коли є виконання та повага до людей, до України, якщо це буде виконуватися, все одно ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця війни. Але до цього потрібно виконати всі пункти поваги.

Багато країн дійсно почали говорити про те, а що буде (з Росією — ред.) після поразки … Чесно, мені все одно. Чесно. Я вважаю, що у них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу. Якби вони думали про свою державу, не було б війни.

Путіну потрібно показувати перемоги. Успіху на полі бою в Україні не буде, масового реваншу не вийде, принаймні ми боротимемося. І всі розуміють, що успіх можливий, там, де є слабке місце … І тут приклад Молдови. Є докази, що Росія хотіла поміняти главу цієї держави.

Відповідаючи на терміни та кроки (декокупації Криму — ред.), я можу сказати тільки одне. Це залежить від всіх нас. Є військові кроки, ми до них готуємося, ми готові морально, ми готуємося технічно — зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, різної категорії, ми відправляємо людей на навчання.

Я їх люблю. Свою дружину… Мої діти — головні люди для мене. я їх нечасто бачу. Батьки — я їх зовсім не бачу. Дружиною пишаюсь дуже сильно. Розумію, що вона робить усе заради дітей і держави. І хотілося б, щоб і трішки заради мене. Вони всі у серці. Головне — їх не підвести. Щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні. Це дуже важливо для президента держави — щоб твої діти і дружина були тут. І я пишаюсь, що мені так нескінченно пощастило з сім’єю і з державою.

Щоб дізнатись більше, дивись онлайн-трансляцію прес-конференції президента України Володимира Зеленського.

Рівно рік тому близько сьомої ранку президент України Володимир Зеленський записав коротке відеозвернення, в якому повідомив, що Росія почала проти нас повномасштабну війну.

Але як і рік тому, так і зараз, найголовніше — це те, що ми сильні, об’єднані та готові до всього. Дивись, звернення Володимира Зеленського в річницю повномасштабної війни.

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Фото: Getty Images