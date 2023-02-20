“Ми можемо й мусимо зробити так, щоб 2023 рік став роком перемоги”: Зеленський про візит Байдена в Україну

У переддень річниці повномасштабного вторгнення РФ до України у Київ прибув президент США Джо Байден. Цей візит уже встигли наректи історичним, адже востаннє очільники США бували в Україні майже 15 років тому.

До того ж Байден ошелешив безпрецедентною військовою підтримкою та анонсував новий пакет допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський спільно з прибулим Джо Байденом дали спільну прес-конференцію, на якій кожен з них зробив чимало заяв. Зеленський наголосив, що допомога США нашій країні зараз пришвидшує перемогу над російським ворогом.

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— Щойно у нас була розмова тет-а-тет з президентом Байденом. І я можу сказати, що ця розмова наближає нашу спільну перемогу в цій війні.

Ми можемо й мусимо зробити так, щоб 2023 рік став роком перемоги, — каже Зеленський.

Також Зеленський наголосив, що підступна війна, яку розв’язала Росія, має бути завершена повним очищенням української землі від окупантів та гарантіями безпеки на довгий період.

Головне зі звернення Зеленського 20 лютого 2023 року

Україна тримає постійний контакт із президентом Байденом, і цей перший за 15 років візит очільника США до Києва є найважливішим візитом за всю історію відносин між двома країнами.

— Скільки великих результатів ми вже досягли, скільки таких результатів ще буде досягнуто. Але тільки разом, з усім світом: з Україною, зі Сполученими Штатами Америки, з усією Європою.

Також Зеленський зазначив, що символічними є його відрядження до Вашингтона у грудні та приїзд Байдена до Києва сьогодні, за кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення. На зустрічі йшлося також про озброєння — те, яке в Україну вже постачали, та те, яке на нашій землі ще не бувало.

Я знаю, що очікується новий потужний пакет допомоги нам. І це сигналізує, що у російських сил не буде шансу на реванш.

Також Зеленський повідомив, що зараз країни Європи та США працюють над посиленням санкцій проти РФ.

— Зараз у нас спільне завдання відновити роботу статуту ООН та захистити міжнародний порядок, — виснував Зеленський на прес-конференції з Байденом.

Не оминув президент України й теми організації спеціального трибуналу для тих, хто причетний до війни в Україні і хто віддав та виконував злочинні накази. Він зауважив, що Україна наполягатиме на створенні такого трибуналу, а вже цього тижня у Нью-Йорку спільно з іншими 60 країнами Україна висуне резолюцію про на підтримку миру в Україні.

Напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане найкращим свідченням того, що терористичні сили ніколи не зламають міжнародне право, — наголосив президент України.

Що уже відомо про приїзд Байдена до Києва — читай у матеріалі.

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