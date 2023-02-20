20 лютого вперше за час повномасштабного вторгнення Росії вторгнення президент США Джо Байден приїхав до Києва. Українці, як і президент Володимир Зеленський, були раді вітати президента США. Ми до всього підходимо з гумором, тому в мережі вже ширяться меми про приїзд Байдена до Києва.

Байден у Києві: коротко, що відомо

Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Його візит вже можна вважати історичним. Разом вони вшанували пам’ять загиблих українських військових на Михайлівській площі.

Прогулянку Байдена та Зеленського Києвом перервало оголошення повітряної тривоги. Проте це не стало на заваді рішучій підтримці США та президента Джозефа Байдена.

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Зеленський на прес-конференції з Байденом повідомив, що результати сьогоднішньої зустрічі матимуть відображення на полі бою.

Меми про приїзд Джо Байдена в Київ

Новина про приїзд Джозефа Байдена у Київ зранку вразила усіх громадян. Багато вулиць Києва перекрили, були численні затори. Тому українці навіть жартували, чи можуть вони сьогодні взяти вихідний.

Тим часом сам Байден проїхався у столичному метро.

Народна творчість українців та вміння користуватися фоторедакторами зробили так, що Байден також скуштував відому київську перепічку, з’їв найсмачніше морозиво чи навіть зіграв з пенсіонерами в шахи.

З’їв перепічку, проїхався в метро та відвідав найвідоміші місця — найкращі меми про приїзд Байдена в Київ / 10 Фотографій

А ми скромно хочемо нагадати тобі, що можливо все!

Раніше ми розповідали про перші відеокадри приїзду Байдена в Київ.

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