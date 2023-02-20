20 февраля впервые за время полномасштабного вторжения России президент США Джо Байден приехал в Киев. Украинцы, как и президент Владимир Зеленский, были рады приветствовать президента США. Мы ко всему подходим с юмором, поэтому в сети уже распространяются мемы о приезде Байдена в Киев.

Байден в Киеве: коротко, что известно

Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его визит уже можно считать историческим. Вместе они почтили память погибших украинских военных на Михайловской площади.

Прогулку Байдена и Зеленского по Киеву прервало объявление воздушной тревоги. Однако это не помешало решительной поддержке США и президента Джозефа Байдена.

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Зеленский на пресс-конференции с Байденом сообщил, что результаты сегодняшней встречи будут иметь отражение на поле боя.

Мемы о приезде Джо Байдена в Киев

Новость о приезде Джозефа Байдена в Киев с утра поразила всех граждан. Многие улицы Киева перекрыли, были многочисленные пробки. Поэтому украинцы даже шутили, могут ли они сегодня взять выходной.

Между тем, сам Байден проехался в столичном метро.

Народное творчество украинцев и умение пользоваться фоторедакторами сделали так, что Байден также отведал известную киевскую перепичку, съел вкуснейшее мороженое и даже сыграл с пенсионерами в шахматы.

Съел перепичку, проехался в метро и посетил самые известные места — лучшие мемы о приезде Байдена в Киев / 10 Фотографий

А мы скромно хотим напомнить тебе, что возможно все!

Ранее мы рассказывали о первых видеокадрах приезда Байдена в Киев.

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