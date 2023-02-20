Визит Джо Байдена в Киев: что известно и первые видео

20 февраля президент США Джозеф Байден прибыл в Киев. Его встретили супруги Владимир и Елена Зеленские у Мариинского дворца.

Впоследствии президенты Украины и США были замечены на Михайловской площади в Киеве. Они почтили память погибших украинских военных.

Прогулку по Киеву во время визита Байдена прервало объявление воздушной тревоги и звуки сирен.

Сейчас также смотрят

Также Белый Дом заявил о новой расширенной военной помощи Украине на $500 млн.

— Я объявлю об очередном снабжении критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок, — говорится в заявлении Байден на сайте Белого дома.

Вероятно, дальше Байден отправится в Польшу.

— Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников с восточного фланга (Европы — ред.), а также выразить видение того, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей прав человека и достоинства, записанных в Уставе ООН, объединяющих нас во всем мире, — отметил он.

Ранее мы рассказывали о подробностях визита Джо Байдена в Киев.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Getty Images