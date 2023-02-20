Сегодня, 20 февраля, в Украину с неанонсированным визитом прибыл президент США Джо Байден. Об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США — одна из стран-партнеров, оказывающая сильнейшую военную поддержку Украине. Весной Джо Байден даже подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Поездка Владимира Зеленского в США стала первой заграничной поездкой президента Украины со времен полномасштабного вторжения России. Зеленский выступил перед Конгрессом США и вернулся с хорошими новостями для Украины.

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Детали приезда Джо Байдена в Украину пока неизвестны, но мы следим за происходящим и надеемся, что визит президента США будет нести помощь для нашей страны. Мы будем обновлять материал и добавлять всю актуальную информацию.

Между нынешним и предыдущим визитом президента США в Украину прошло почти 15 лет.

В сети распространяют фото Джо Байдена с Михайловской площади.

Джозеф Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев, — пишет Зеленский в своем Telegram.

Президенты почтили память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

Советник ОП Андрей Ермак в своем Telegram прокомментировал визит Байдена в Киев:

— Исторический визит Президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским Президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня — это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу.

Джо Байден в Киеве! Что известно об историческом визите президента США / 3 Фотографии

Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат, пишет Ермак.

Поверьте, визит Джо Байдена — стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие.

— Наша общая цель — победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия.

Зеленский на пресс-конференции с Байденом сообщил: результат сегодняшнего приезда Байдена в Украину отобразятся на поле битвы.

Стало известно, что в Киеве на Алеї сміливості установили табличку с именем Джо Байдена.

О чем говорил Байден в Киеве

Джо Байден находится в Киеве, так он намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины.

Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины, — говорит Байден.

Также Джо Байден анонсировал, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, который будет объявлен уже завтра. Он будет включать в себя боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения

Также США введут новые санкции против России.

Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался, — пишет Байден в своем Twitter.

— За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжена.

Over the last year, the United States has built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic, and humanitarian support – and that support will endure. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

— Впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина — стереть Украину с карты — говорит Байден. — Но он уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников с восточного фланга, а также высказать замечания по поводу того, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки народа Украины.

Также стало известно, что Байден встретился не только с Владимиром Зеленским, но и с Первой леди Украины Еленой Зеленской в Мариинском дворце.

Джо Байден в Киеве! Что известно об историческом визите президента США / 4 Фотографии

Байден вспомнил разговор с Зеленским 24 февраля: президент Украины тогда сказал, что не знает, будут ли они еще раз говорить. На вопрос президента США о помощи, Зеленский попросил Байдена собрать мировых лидеров и попросить поддержать Украину.

Год спустя Киев провожает стоять, Украина провожает стоять, демократия провожает стоять, а Америка и мир вместе с вами, — сказал Байден.

— В ту темную ночь год назад мир буквально готовился к падению Киева. Кажется, что это было гораздо дольше года назад. Но вспомните тот год, (все думали, что это — ред.) конец Украины. Знаете, год спустя Киев стоит и Украина стоит. Демократия стоит. Американцы стоят с вами и мир стоит с вами.

Киев захватил часть моего сердца, я должен сказать. Я приезжал сюда шесть раз как вице-президент, один раз как президент, — подчеркнул Байден.

Президент Украины Зеленский добавил, что Украина ощущает поддержку Соединенных Штатов и лично Президента Джозефа Байдена в эти нелегкие времена борьбы.

Ранее мы рассказывали, как прошел визит Владимира Зеленского в США.

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