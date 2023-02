Джо Байден в Киеве! Что известно об историческом визите президента США

Сегодня, 20 февраля, в Украину с неанонсированным визитом прибыл президент США Джо Байден. Об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США — одна из стран-партнеров, оказывающая сильнейшую военную поддержку Украине. Весной Джо Байден даже подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Поездка Владимира Зеленского в США стала первой заграничной поездкой президента Украины со времен полномасштабного вторжения России. Зеленский выступил перед Конгрессом США и вернулся с хорошими новостями для Украины.

Детали приезда Джо Байдена в Украину пока неизвестны, но мы следим за происходящим и надеемся, что визит президента США будет нести помощь для нашей страны. Мы будем обновлять материал и добавлять всю актуальную информацию.

В сети распространяют фото Джо Байдена с Михайловской площади.

Президенты почтили память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

Советник ОП Андрей Ермак в своем Telegram прокомментировал визит Байдена в Киев:

— Исторический визит Президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским Президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня — это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу.

Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат, пишет Ермак.

— Наша общая цель — победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия.

Зеленский на пресс-конференции с Байденом сообщил: результат сегодняшнего приезда Байдена в Украину отобразятся на поле битвы.

Стало известно, что в Киеве на Алеї сміливості установили табличку с именем Джо Байдена.

Джо Байден находится в Киеве, так он намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины.

Также Джо Байден анонсировал, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, который будет объявлен уже завтра. Он будет включать в себя боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения

Также США введут новые санкции против России.

— За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжена.

Over the last year, the United States has built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic, and humanitarian support – and that support will endure.