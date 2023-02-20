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Джо Байден в Киеве! Что известно об историческом визите президента США

Богдана Макалюк, редактор сайта Виктория Мельник, редактор сайта 20 февраля 2023, 11:44
Джо Байден
Фото: Сайт президента Украины

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