Сьогодні, 20 лютого, в Україну з неанонсованим візитом прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

США — одна з країн-партнерів, яка надає сильну військову підтримку Україні. Навесні Джо Байден навіть підписав закон про ленд-ліз для України.

Поїздка Володимира Зеленського у США стала першою закордонною поїздкою президента України з часів повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський виступив перед Конгресом США та повернувся з хорошими новинами для України.

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Між нинішнім і попереднім візитом президента США до України минуло майже 15 років.

У мережі поширюють фото Джо Байдена з Михайлівської площі.

Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит — це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців, — пише Зеленський у своєму Telegram.

Президенти вшанували пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору.

Радник ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram прокоментував візит Байдена до Києва:

— Історичний візит президента США Джо Байдена в Київ та зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Україна сьогодні — це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу.

Джо Байден у Києві! Що відомо про історичний візит президента США / 3 Фотографії

Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат, — пише Єрмак.

Повірте, візит Джо Байдена — стратегічний. Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли.

— Наша спільна мета — перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї.

Зеленський на прес-конференції з Байденом повідомив, що результати сьогоднішньої зустрічі з Байденом матимуть відображення на полі бою.

Згодом Байден повідомив, що за перший рік війни США спільно з партнерами надали Україні колосальну військову допомогу.

Разом ми зібрали 700 танків та тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем та понад 2 млн артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем, засоби ППО, — Байден.

Стало відомо, що у Києві на Алеї сміливості встановили дошку з ім’ям Джо Байдена.

Про що говорив Байден у Києві

Джо Байден перебуває у Києві, так він має намір підтвердити свою відданість суверенітету України.

Я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, — каже Байден.

Також Джо Байден анонсував, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн, який буде оголошено вже завтра. Він включатиме боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження.

Також США запровадять нові санкції проти Росії.

Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся, — пише Байден у своєму Twitter.

— За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку — і ця підтримка триватиме.

Over the last year, the United States has built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic, and humanitarian support – and that support will endure. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

— Попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна — стерти Україну з карти, — каже Байден. — Але він уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Я також з нетерпінням чекаю поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Дудою та лідерами наших союзників зі східного флангу, а також висловити зауваження щодо того, як Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки народу України.

Також стало відомо, що Байден зустрівся не лише з Володимиром Зеленським, а й з першою леді України Оленою Зеленською у Маріїнському палаці.

Джо Байден у Києві! Що відомо про історичний візит президента США / 4 Фотографії

Байден пригадав розмову із Зеленським 24 лютого: президент України тоді сказав, що не знає, чи говоритимуть вони ще раз. На запитання президента США про допомогу Зеленський попросив Байдена зібрати світових лідерів і попросити підтримати Україну.

Рік потому Київ проводжує стояти, Україна проводжує стояти, демократія проводжує стояти, а Америка і світ разом з вами, — сказав Байден.

Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Здається, що це було набагато довше, ніж рік тому. Але згадайте той рік (усі думали що це — ред.) кінець України. Знаєте, рік потому Київ стоїть і Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами.

Київ захопив частину мого серця, я мушу сказати. Я приїжджав сюди шість разів як віце-президент, один раз як президент, — підкреслив Байден.

Президент України Зеленський додав, що Україна відчуває підтримку Сполучених Штатів і особисто президента Джозефа Байдена у ці нелегкі часи боротьби.

Раніше ми розповідали, як минув візит Володимира Зеленського до США.

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