Джо Байден у Києві! Що відомо про історичний візит президента США

Сьогодні, 20 лютого, в Україну з неанонсованим візитом прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

США — одна з країн-партнерів, яка надає сильну військову підтримку Україні. Навесні Джо Байден навіть підписав закон про ленд-ліз для України.

Поїздка Володимира Зеленського у США стала першою закордонною поїздкою президента України з часів повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський виступив перед Конгресом США та повернувся з хорошими новинами для України.

У мережі поширюють фото Джо Байдена з Михайлівської площі.

Президенти вшанували пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору.

Радник ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram прокоментував візит Байдена до Києва:

— Історичний візит президента США Джо Байдена в Київ та зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Україна сьогодні — це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу.

Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат, — пише Єрмак.

— Наша спільна мета — перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї.

Зеленський на прес-конференції з Байденом повідомив, що результати сьогоднішньої зустрічі з Байденом матимуть відображення на полі бою.

Згодом Байден повідомив, що за перший рік війни США спільно з партнерами надали Україні колосальну військову допомогу.

Стало відомо, що у Києві на Алеї сміливості встановили дошку з ім’ям Джо Байдена.

Джо Байден перебуває у Києві, так він має намір підтвердити свою відданість суверенітету України.

Також Джо Байден анонсував, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн, який буде оголошено вже завтра. Він включатиме боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження.

Також США запровадять нові санкції проти Росії.

— За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку — і ця підтримка триватиме.

Over the last year, the United States has built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic, and humanitarian support – and that support will endure.