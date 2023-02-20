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Джо Байден у Києві! Що відомо про історичний візит президента США

Богдана Макалюк, редакторка сайту Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 11:44
Джо Байден
Фото: Сайт президента України

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