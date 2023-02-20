Візит Джо Байдена до Києва: що відомо та перші відео

20 лютого президент США Джозеф Байден прибув до Києва. Його зустріло подружжя Володимир та Олена Зеленські біля Маріїнського палацу.
Згодом президентів України та США помітили на Михайлівській площі у Києві. Вони вшанували пам’ять загиблих українських військових.
Прогулянку Києвом під час візиту Байдена перервало оголошення повітряної тривоги та звуки сирен.
Також Білий Дім заявив про нову розширену військову допомогу Україні на $500 млн.
Також Білий Дім заявив про нову розширену військову допомогу Україні на $500 млн.
— Я оголошу про чергове постачання критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань, — йдеться у заяві Байден на сайті Білого дому.
Імовірно, далі Байден вирушить до Польщі.
— Я також з нетерпінням чекаю поїздки до Польщі, щоб зустрітися з президентом Дудою та лідерами наших союзників зі східного флангу (Європи – ред.), а також висловити бачення щодо того, як Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднувати світ для підтримки народу України та основних цінностей прав людини та гідності, записаних у Статуті ООН, які об’єднують нас у всьому світі, — зазначив він.
Раніше ми розповідали про подробиці візиту Джо Байдена до Києва.
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Фото: Getty Images