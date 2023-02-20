“Мы можем и должны сделать так, чтобы 2023 стал годом победы”: Зеленский о визите Байдена в Украину

В канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыл президент США Джо Байден. Этот визит уже успели назвать историческим, ведь в последний раз руководители США бывали в Украине почти 15 лет назад.

К тому же Байден поразил беспрецедентной военной поддержкой и анонсировал новый пакет помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с прибывшим Джо Байденом дали совместную пресс-конференцию, на которой каждый из них сделал немало заявлений. Зеленский подчеркнул, что помощь США нашей стране сейчас ускоряет победу над российским врагом.

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— Только что у нас был разговор тет-а-тет с президентом Байденом. И я могу сказать, что этот разговор приближает нашу общую победу в этой войне.

Мы можем и должны сделать так, чтобы 2023 стал годом победы, — говорит Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что коварная война, развязанная Россией, должна быть завершена полной очисткой украинской земли от оккупантов и гарантиями безопасности на долгий период.

Главное из обращения Зеленского 20 февраля 2023 года

Украина держит постоянный контакт с президентом Байденом, и первый за 15 лет визит главы США в Киев является важнейшим визитом за всю историю отношений между двумя странами.

— Сколько больших результатов мы уже достигли, сколько таких результатов еще будет достигнуто. Но только вместе со всем миром: с Украиной, с Соединенными Штатами Америки, со всей Европой.

Также Зеленский отметил, что символичны его командировка в Вашингтон в декабре и приезд Байдена в Киев сегодня, за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения. Речь на встрече также шла и о вооружении — о том, какое в Украину уже поставляли, и о том, какого на нашей земле еще не было.

Я знаю, что ожидается новый мощный пакет помощи нам. И это сигнализирует, что у российских сил нет шанса на реванш.

Также Зеленский сообщил, что сейчас страны Европы и США работают над ужесточением санкций против РФ.

— Сейчас у нас общая задача возобновить работу устава ООН и защитить международный порядок, — заключил Зеленский на пресс-конференции с Байденом.

Не обошел президент Украины и тему организации специального трибунала для тех, кто причастен к войне в Украине и кто отдавал и выполнял преступные приказы. Он отметил, что Украина будет настаивать на создании такого трибунала, а уже на этой неделе в Нью-Йорке совместно с другими 60 странами Украина выдвинет резолюцию о поддержке мира в Украине.

В преддверии 24 февраля утверждение этой резолюции станет лучшим свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают международное право, — подчеркнул президент Украины.

Что уже известно о приезде Байдена в Киев, читай в материале.

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