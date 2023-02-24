24 февраля. Год несокрушимости: пресс-конференция Владимира Зеленского — онлайн-трансляция

24 февраля каждый делится своими воспоминаниями о прошлом году. Он дал нам понимание, насколько сильны мы как нация. Поэтому и получил название Год несокрушимости.

Так его назвал во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, которую он провел для представителей СМИ на годовщину начала полномасштабной войны.

В первую очередь, президент выразил благодарность тем журналистам, которые погибли из-за войны войны, которую начала Россия против Украины. Также перед началом пресс-конференции Владимир Зеленский предложил почтить минутой молчания погибших.

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Один из первых вопросов касался уверенности президента Украины в победе в этом году и причин для таких мыслей.

Я уверен, что победа будет. Я очень хочу, чтобы она была в этом году. У нас для этого есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия.

Чтобы узнать больше, смотри онлайн-трансляцию пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Ровно год назад около семи утра президент Украины Владимир Зеленский записал короткое видеообращение, в котором сообщил, что Россия начала против нас полномасштабную войну.

Но как год назад, так и сейчас, самое главное — это то, что мы сильные, единые и готовы ко всему. Смотри, обращение Владимира Зеленского в годовщину полномасштабной войны.

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