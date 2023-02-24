Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый — обращение Зеленского в годовщину полномасштабной войны

Ровно год назад около семи утра президент Украины Владимир Зеленский записал короткое видеообращение, в котором сообщил, что Россия начала против нас полномасштабную войну.

Но как год назад, так и сейчас, самое главное — это то, что мы сильные, единые и готовы ко всему. А значит, обязательно победим!

Обращение Зеленского сегодня: 24 февраля 2023

В первую годовщину полномасштабного вторжения РФ Зеленский снова обратился к украинцам, суммируя пройденный путь, и сказал спасибо всем, благодаря кому Украина смогла выстоять вот уже 365 дней.

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Самый длинный день нашей жизни. Самый трудный день нашей новейшей истории. Мы проснулись рано и с тех пор не засыпаем.

Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый, — так описал президент 24 февраля 2022 года.

Россия угрожала, что уже через 72 часа после вторжения Украина перестанет существовать. Но мы выстояли в первый день, а затем во второй, третий, 365-й. Но наши люди хорошо усвоили урок — за каждое завтра надо бороться!

Зеленский поблагодарил всех, кто уже почти девять лет сражается на своем фронте:

военных и всех, кто причастен к силам безопасности и обороны;

медиков, которые спасают раненых бойцов на передовой и проводят операции под обстрелами;

спасателей и пожарных, которые достают людей из-под завалов и из огня в режиме 24/7;

железнодорожников, которые без сна и остановки эвакуировали сотни тысяч украинцев с начала войны;

дипломатов, оперирующих законами международного права и добивающихся новых санкций против РФ;

волонтеров, которые могут собрать и получить все необходимое;

журналистов, воюющих против лжи и паники.

Этот список, конечно, далеко не полный. Ведь украинцы — это несокрушимая нация, которая не отдаст ни одного метра своей земли.

Мы стали одной семьей. Среди нас больше нет чужих или незнакомых. Украинцы сегодня — это все свои, — отметил Зеленский.

Что касается России, то приговор ей очевиден. Девять лет назад наш сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом. И он непременно понесет ответственность.

— В воспоминаниях о первых ощущениях 24 февраля 2022 года люди называют шок, боль, неопределенность. Спустя год после полномасштабного вторжения вера в победу составляет 95%.

Главная эмоция, которую мы испытываем, думая об Украине, — это гордость, — сказал президент.

И это верно. Ведь 2022 год стал годом боли для всех нас, но в мировой истории он запечатлеется как год стойкости, неравнодушия, мужества, надежды, выдержки, единства и несокрушимости украинской нации.

И когда-то самый длинный день в нашей жизни все-таки закончится, а после — придет весна и Украина снова расцветет.

Полное видео обращения Зеленского 24 февраля 2023

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