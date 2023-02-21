Снова проживаешь тот ужасный день? Что такое синдром годовщины и как себе помочь

Мы всегда празднуем разные годовщины в жизни: годовщину брака, дни рождения, годы работы успешного проекта и т.д. Все эти даты приносят нам радость, мы можем видеть результат своей работы и радоваться опыту, который мы прожили.

К сожалению, в нашей жизни есть годовщины, заставляющие грустить, они усиливают нашу тревожность и увеличивают уровень стресса. Через несколько дней будет год, как Россия осуществила полномасштабное наступление на Украину. Жизнь миллионов украинцев изменилась навсегда.

Сейчас, когда в информационном пространстве все больше разговоров о возможном новом наступлении, провокациях со стороны России касательно символической даты, мы подсознательно можем возвращаться к пережитым событиям. Мы можем вспоминать события первого дня наступления и снова усиливать свою тревожность и стресс. Психолог Светлана Ройз рассказала о синдроме годовщины, что мы можем чувствовать и как с этим бороться.

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Что такое синдром годовщины

Синдром годовщины еще называют эффектом годовщины. Это один из сложных этапов проживания травматического опыта.

— Эффект годовщины чувствуется, как повторное переживание того, что когда-то травмировало.

Мы снова и снова на всех уровнях можем проигрывать в памяти и чувствовать происходящее.

Именно сейчас в эти дни у нас может быть много напоминаний, — объясняет психолог.

Она отмечает, что не все могут проживать этот синдром и необязательно он будет остро выражен.

Светлана Ройз говорит, что во время здорового проживания синдрома годовщины прошлые волнения встречаются с нынешним. То есть с нынешней силой и достижениями, что интегрируются в опыт.

— В практике я слежу за последовательностью времен, которые использует в речи собеседник: прошлое – настоящее – будущее, — говорит психолог.

“Это было. Это случилось с нами. Это действительно очень сложно. Я столько всего прошел(-а) и прохожу. Я живу дальше. С новой силой. В будущем я…” — пример работы с временами.

На этом этапе нужно разрешить принять прошлое и разрешить оплакать свои надежды, что не удалось. Надо укорениться в настоящем и начинать его отстраивать, смотреть в будущее.

Симптомы синдрома годовщины

Эксперт говорит, что эффект годовщины может проявляться в следующих симптомах:

мы можем плакать или ощущать постоянную готовность к слезам;

обостренное чувство вины и мысли о том, что мы могли совершить;

изменение интереса к работе, к тому, что было важно;

может ощущаться апатия, желание уединиться;

ощущение, будто все происходит не с нами, будто смотрим кино;

проявления катастрофизации;

раздражительность;

навязчивые мысли;

флешбеки.

Светлана Ройз говорит, что сейчас у некоторых людей может появиться желание что-либо менять: уйти с работы, срочно пойти на фронт, переехать, изменить формат отношений.

Важно не принимать решения об отношениях. Лучше вообще воздержаться от важных решений, потому что именно сейчас мы не можем критически оценивать свои действия, — отмечает эксперт.

Кроме этого может мучить обостренное чувство вины из-за того, что испытываем радость. За это можем наказывать себя. Но радость — это энергия, которая нам сейчас нужна.

Что может помочь при синдроме годовщины

Психолог говорит, что нужно каждый день отмечать динамику. Прежде всего, нужно понять, что 24 февраля 2022 года прошло, сейчас 2023 год, и все иначе.

— Представьте, что мы не возвращаемся в ту же точку. Мы сделали круг, как в движении спирали. Мы проходим над этой точкой. Мы уже другие. Смотреть в прошлое корректнее и безопаснее в контакте с настоящим. Нам нужна осознанная внимательность к своему телу. К своим нуждам, — продолжает эксперт.

Вопросы, которые могут помочь ощутить силу:

Кто находится в кругу твоей поддержки?

Какая твоя личная сила помогала вам в этом году?

Что ты считаешь своими неожиданными достояниями?

С чем ты справился(-лась) за этот год?

На какие свои ценности ты опирался(-лась)?

— Можно попытаться проговорить несколько раз вслух или внутри себя фразу: “Я выбираю жизнь”. Обратить внимание на то, что именно для нас связано с жизненностью — вкус, аромат, звук, прикосновения, контакты.

Это особенно важно, если рядом с нами есть дети. Мы для них проводники в жизненность и будущее, — говорит Светлана.

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