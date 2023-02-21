Психология

Снова проживаешь тот ужасный день? Что такое синдром годовщины и как себе помочь

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 февраля 2023, 11:00
Синдром річниці: що це таке, чому виникає та як впоратися
Фото: Pexels

Больше новостей
виплати пенсії за кордоном
Будешь ли ты получать пенсию, если живешь за границей? Ответ Пенсионного фонда
Венздей
Возвращение культовых героев: о сериале Уэнсдэй, истории семейки Аддамсов и уловках сюжета
Моти рецепт
Классический или со сливочным сыром? Простые рецепты японского моти
Мовлення
30+ ошибок в украинской речи, о которых ты можешь не знать — разбираем с экспертом
Смотреть больше

Материалы по теме

виплати пенсії за кордоном
Будешь ли ты получать пенсию, если живешь за границей? Ответ Пенсионного фонда
як врятуватись під час ракетного удару
Сложится за секунду, как бумажный! Какие здания наиболее опасны во время ракетного удара и как из них спастись
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
0:09:55
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 21 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:56
Слов'янськ
Несокрушимый Донбасс: жизнь без света, под постоянными обстрелами, но с надеждой
0:03:43
Микита Жур’ян
Пережил ад и вернулся домой! История пограничника, который прошел оборону Змеиного и четыре российские колонии
0:03:03
Реабілітація військових
Поставят на ноги каждого: как реабилитируют ветеранов войны в Хмельницком
0:09:54
Виступ Байдена у Києві 20 лютого: рік минув, а Київ стоїть
Вы напоминаете, что свобода — бесценна! Сильная речь Байдена во время визита в Киев
0:07:54
Зеленский
“Мы можем и должны сделать так, чтобы 2023 стал годом победы”: Зеленский о визите Байдена в Украину
0:02:52
Байден у Києві: перші відео
Визит Джо Байдена в Киев: что известно и первые видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:46
День пам'яті Героїв Небесної Сотні 2023: як це було
Первая битва в войне за нашу свободу! Участники Революции Достоинства о самых кровавых днях Майдана
Володимир Зеленський: звернення у День Героїв Небесної Сотні
Рабов в рай не пускают — смысл украинского толкования воли. Обращение Зеленского в День Героев Небесной Сотни
Больше видео
виплати пенсії за кордоном
Читать дальше
Будешь ли ты получать пенсию, если живешь за границей? Ответ Пенсионного фонда

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь