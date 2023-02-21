Психологія

Знову проживаєш той жахливий день? Що таке синдром річниці та як собі допомогти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Лютого 2023, 11:00
Синдром річниці: що це таке, чому виникає та як впоратися
Фото: Pexels

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