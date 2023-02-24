Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий — звернення Зеленського в річницю повномасштабної війни

Рівно рік тому близько сьомої ранку президент України Володимир Зеленський записав коротке відеозвернення, в якому повідомив, що Росія почала проти нас повномасштабну війну.

Але як і рік тому, так і зараз, найголовніше — це те, що ми сильні, об’єднані та готові до всього. А отже, неодмінно переможемо!

Звернення Зеленського сьогодні: 24 лютого 2023

У першу річницю повномасштабного вторгнення РФ Зеленський знову звернувся до українців, підсумовуючи пройдений шлях та дякуючи всім, завдяки кому Україна змогла вистояти ось уже 365 днів.

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Найдовший день нашого життя. Найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулися рано й відтоді не засинаємо.

Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий, — так описав президент 24 лютого 2022 року.

Росія погрожувала, що вже за 72 години після вторгнення Україна перестане існувати. Але ми вистояли в перший день, а потім у другий, третій, 365-й. Та наші люди добре засвоїли урок — за кожне завтра треба битися!

Зеленський подякував усім, хто вже майже дев’ять років б’ється на своєму фронті:

військовим та всім, хто причетний до сил безпеки й оборони;

медикам, які рятують поранених бійців на передовій та роблять операції під обстрілами;

рятувальникам та пожежникам, які витягують людей із-під завалів та з вогню в режимі 24/7;

залізничникам, які без сну й зупину евакуювали сотні тисяч українців від початку війни;

дипломатам, які оперують законами міжнародного права та домагаються нових санкцій проти РФ;

волонтерам, які можуть зібрати й дістати все необхідне;

журналістам, які воюють проти брехні та паніки.

Цей список, звісно, далеко не повний. Адже українці — це незламна нація, яка не віддасть жодного метра своєї землі.

Ми стали однією родиною. Серед нас більше немає чужих чи незнайомих. Українці сьогодні — це всі свої, — зазначив Зеленський.

Що ж до Росії, то вирок їй очевидний. Дев’ять років тому наш сусід став агресором. Рік тому агресор став катом, мародером і терористом. І він обов’язково понесе відповідальність.

— У спогадах про перші відчуття 24 лютого 2022 року люди називають шок, біль, невизначеність. Через рік після повномасштабного вторгнення віра в перемогу становить 95%.

Головна емоція, яку ми відчуваємо, думаючи про Україну, — це гордість, — сказав президент.

І це правда. Адже хоч 2022 рік став роком болю для всіх нас, у світовій історії він закарбується як рік стійкості, небайдужості, мужності, надії, витримки, єдності та незламності української нації.

І колись найдовший день у нашому житті таки закінчиться, а після — прийде весна й Україна знову розквітне.

Повне відео звернення Зеленського 24 лютого 2023

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