Що залишилося за лаштунками оборони України? Фільм Дмитра Комарова Рік. За кадром. Міністр Резніков

За рік повномасштабного вторгнення Україна пережила багато подій, які точно закарбуються на сторінках нашої історії. Події були як радісними, що підіймали наш бойовий дух, так і сумними, які на все життя залишаться глибокими болючими шрамами.

Утім, ми продовжуємо протистояти ворогу та звільняти наші землі від окупантів. За кожною операцією стоїть важка праця, про яку ми не здогадуємося. Зовсім трішки привідкрив завісу залаштунків оборони України Дмитро Комаров у фільмі Рік. Але й у дві частини фільму довелося зібрати найголовніше, адже інформації дуже багато.

Але за певний період часу Дмитро Комаров вирішив показати й те, що залишилося за кадром фільму Рік. У своєму спецпроекті Рік. За кадром. Міністр Резніков Дмитро Комаров покаже неопубліковане інтерв’ю з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Рік. За кадром. Міністр Резніков: про що фільм

У спецпроекті Дмитра Комарова Рік. За кадром. Міністр Резніков Олексій Резніков розповів про таємниці переговорів з ворогом, як Україна проводить контрнаступи та як крейсер Москва пішов на дно.

Також Резніков розповів, як добирався до Білорусі на перемовини з Росією.

— Я думаю, що це вперше, коли вертольоти країни НАТО сідали на білоруську землю. Холодно. Зима. Ми сідаємо, з правого та лівого боку відкриті двері, пілоти в шоломах, усе серйозно — зі зброєю, з автоматами, — розповідає міністр.

Коли вийде спецпроект Рік. За кадром. Міністр Резніков

Спецпроект Дмитра Комарова Рік. За кадром. Міністр Резніков вийде 5 травня о 21:30. Його можна переглянути на YouTube-каналі Світ навиворіт.

Раніше у документальному фільмі Рік Дмитро Комаров показав, як живе президент Володимир Зеленський під час повномасштабної війни.

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