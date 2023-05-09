Страх, сомнения или собственные мотивы? Почему западные союзники не торопились поставлять Украине оружие после 24 февраля

Сейчас, когда прошла не первая сотня суток полномасштабной борьбы за свободу Украины, усомниться в поддержке западных партнеров уже довольно трудно. Ведь действительно мир сплотился ради помощи нашему государству и его защитникам.

Однако, как делится заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британскому изданию Independent, на ранних этапах полномасштабной войны западные союзники и коммерческие оборонные компании не торопились поставлять нашему государству оружие.

Почему западные союзники не торопились поставлять Украине оружие

В основном вопрос заключался в полной предоплате. Не все страны верили, что Украина может выстоять в борьбе против России достаточно долго.

Сейчас трудно сказать, когда ситуация изменилась, ведь этот процесс был умеренным. И вот уже сегодня мы имеем поразительную смену в настроениях — мир с восторгом ждет победу Украины. Кроме того, разные страны поддерживают нас не только словом, но оружием.

Украинские военные уже проходят тренировки на танках Challenger, которые Великобритания направила Украине. И, кроме них, на вооружении ВСУ появились M1A2 Abrams, Bradleys из США. А также в руках украинских защитников — новые и отремонтированные танки Leopard от европейских союзников.

Мы продемонстрировали наше мужество другим. Что мы надежны, серьезны и готовы защищать нашу страну всеми возможными способами.

Но замминистра обороны отмечает — этого все равно недостаточно для желаемого результата. Для защиты гражданского населения Украины и поддержки контрнаступления ВСУ нужны современные истребители — например, F16.

По словам Владимира Гаврилова, другого способа, чтобы остановить авиацию окупантов, пока он не видит. Захватчики бьют с глубокого тыла РФ, поэтому Украине нужно нечто более мощное, чем средства противовоздушной обороны. Это необходимо, чтобы была возможность сбивать российские самолеты на расстоянии более 100 км.

Мы настаиваем на том, чтобы они (истребители, — ред.) были посланы нам как можно скорее, потому что речь идет о жизнях гражданского населения.

Тем не менее заместитель министра обороны Украины заверил британских журналистов, что украинцы делают все возможное, чтобы как можно скорее наступил мир на нашей земле, а 2023 год стал годом победы Украины.

Также ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью раскрыл детали планов окупантов и объяснил, почему они не воплотили их в жизнь.

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