Война в Украине

Страх, сомнения или собственные мотивы? Почему западные союзники не торопились поставлять Украине оружие после 24 февраля

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 мая 2023, 08:00
чому Україні не поспішали постачати зброю
Фото: Facebook

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