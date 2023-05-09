Война в Украине

Безопасность воздуха и артиллерия — в приоритете! Что войдет в новый пакет военной помощи Украине от США

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 мая 2023, 18:10
новий пакет військової допомоги
Фото: Facebook

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