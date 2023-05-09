Безопасность воздуха и артиллерия — в приоритете! Что войдет в новый пакет военной помощи Украине от США

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины не все страны верили в силу украинцев. Но теперь западные партнеры только продолжают восхищаться нашими защитниками и присылать новую помощь.

Так, сегодня, 9 мая, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1.2 млрд.

Как отмечается в сообщении, Министерство обороны США пошло на такой шаг, чтобы в очередной раз подчеркнуть непоколебимость своей поддержки. Новый пакет призван укрепить противовоздушную оборону и обеспечить защитников артиллерийскими боеприпасами.

США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Что вошло в новый пакет военной помощи от США

дополнительные системы ПВО и боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;

боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами;

услуги коммерческих спутниковых изображений;

поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

Сейчас, когда прошла не первая сотня суток полномасштабной борьбы за свободу Украины, усомниться в поддержке западных партнеров уже довольно трудно.

Ведь действительно мир сплотился ради помощи нашему государству и его защитникам. Однако первое время после 24 февраля было иначе. Читай, почему западные союзники не спешили поставлять помощь Украине.

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