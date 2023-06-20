Что на самом деле происходит в только что освобожденных Пятихатках — новости от ОВА

После приятных новостей об освобождении новых населенных пунктов украинскими защитниками, возникает вопрос, какая ситуация там и как живет мирное население.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал Яне Брензей о ситуации в освобожденных Пятихатках, а также описал, хватает ли воды в населенных пунктах, которые зависели от Каховской ГЭС.

Глава области отметил, что в настоящее время доступ к освобожденным территориям имеют только военные. Однако в сотрудничестве с ними удается оказывать помощь местному населению.

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К примеру, из освобожденных Пятихаток удалось вывезти одну семью, которая скрывалась в подвалах от российских обстрелов.

Там еще около 20 человек осталось. Теперь есть цель вывезти их оттуда.

Что касается ситуации в области с водой после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, то Юрий Малашко заверил, что только одна община была зависима от водохранилища и сейчас вопрос с водоснабжением там решен.

Другие общины области берут воду из более северных источников. В частности, в Запорожье все показатели о качестве воды соответствуют норме.

Однако последствия ощутимы, поскольку оставшаяся на дне флора и фауна начала тлеть и давать неприятный запах.

Также ранее Олег Сенцов рассказал о потере Bradley и контрнаступлении на Запорожском направлении.

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