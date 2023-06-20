Что на самом деле происходит в только что освобожденных Пятихатках — новости от ОВА

После приятных новостей об освобождении новых населенных пунктов украинскими защитниками, возникает вопрос, какая ситуация там и как живет мирное население.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал Яне Брензей о ситуации в освобожденных Пятихатках, а также описал, хватает ли воды в населенных пунктах, которые зависели от Каховской ГЭС.
Глава области отметил, что в настоящее время доступ к освобожденным территориям имеют только военные. Однако в сотрудничестве с ними удается оказывать помощь местному населению.
К примеру, из освобожденных Пятихаток удалось вывезти одну семью, которая скрывалась в подвалах от российских обстрелов.
Там еще около 20 человек осталось. Теперь есть цель вывезти их оттуда.
Там еще около 20 человек осталось. Теперь есть цель вывезти их оттуда.
Что касается ситуации в области с водой после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, то Юрий Малашко заверил, что только одна община была зависима от водохранилища и сейчас вопрос с водоснабжением там решен.
Другие общины области берут воду из более северных источников. В частности, в Запорожье все показатели о качестве воды соответствуют норме.
Однако последствия ощутимы, поскольку оставшаяся на дне флора и фауна начала тлеть и давать неприятный запах.
Также ранее Олег Сенцов рассказал о потере Bradley и контрнаступлении на Запорожском направлении.
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