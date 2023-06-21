Выгрызаем каждый метр земли у врага! Маляр рассказала, на каких направлениях враг хочет прорвать оборону

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини рассказала о продвижении ВСУ на Юге, хотя есть участки, где наши войска в обороне.

Подчеркнула, что контрнаступление происходит, хоть и не так быстро, как этого бы хотелось, но это абсолютно нормально.

Также она заявила, что россияне минируют поля и села, не предупреждая местных жителей, поэтому опасность подстерегает повсюду.

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О ситуации на Южном направлении

По ее словам, на Юге продолжается наступление по нескольким направлениям. Все происходит по установленному военными плану.

Есть определенные продвижения по всем направлениям, по которым движутся силы обороны. Однако враг не хочет просто так сдавать позиции, которые занял, поэтому продолжаются ожесточенные бои.

— Враг сплошь минирует поля. Есть информация, что враг минирует в Запорожской области гражданские населенные пункты и не информирует об этом жителей.

Если мы говорим о Юге, то это бои, где мы наступаем, а враг в обороне. В то же время у нас есть направления, где наоборот враг наступает, а мы в обороне.

Мы фактически небольшими шагами, постепенно, но уверенно двигаемся вперед. Можно даже сказать, что выгрызаем каждый метр земли у врага, — акцентирует Маляр.

Замминистра отмечает, что некорректно измерять результативность действий военных исключительно километрами или количеством освобожденных населенных пунктов, поскольку есть целый комплекс оценивания выполненных задач. Ведь перед военными ставится множество задач.

О ситуации на Восточном фронте

— Если для нас основные наступательные действия продолжаются на нескольких направлениях на Юге, то враг своим основным направлением удара определяет Восток. Его основное наступление продолжается именно там. Несмотря на то, что враг должен находиться в обороне на Юге, россияне не оставляют планов выйти на границы Донецкой и Луганской области.

По происходящему на Лиманском и Купянском направлении наступление оккупантов можно назвать даже масштабным.

Враг стягивает туда подразделения десантно-штурмовых войск, чтобы эффективно прорвать нашу оборону, пока это ему не удается.

На Марьинском и Авдеевском направлении враг совершает наступление, а мы в обороне, — рассказала Маляр.

ВСУ освобождают населенные пункты Украины, мы с ужасом узнаем, что происходило в оккупации. Ранее мы рассказывали, что происходит в только что освобожденных Пятихатках.

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Фото: 72 ОМБр