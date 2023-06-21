Ворог попрощався з трьома станціями РЕБ та пунктами управління: карта бойових дій в Україні 21 червня в режимі онлайн

Карта бойових дій поки рясніє слідами від обстрілів, як і рідна земля. На ній ще тупцюють загарбники та вчиняють чергові терористичні акти.

Одним з таких два тижні тому був підрив Каховської ГЕС, та вже сьогодні начальник ГУР Кирило Буданов змушений вираховувати ймовірність того, чи не знищать загарбники Запорізьку АЕС.

Яку мету та стратегію за цим ховають окупанти, відомо лише їм самим. Та найімовірніше — це просто терор всього населення. Однак ,попри все, жодна їхня дія вже не зупинить рух України до перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту та досягли перемог.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу Shahed, сімома зенітними керованими ракетами С-300 та одною крилатою ракетою наземного базування Іскандер-М по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, ворог завдав понад 72 авіаційних удари, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці та Леонівці Чернігівської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області, Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Юнаківка, Бачівськ, Степне Сумської області. А також Івашки, Рожковичі, Гур’їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна-Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Разом з тим, обстріляв з артилерії Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого, Пречистівки, Золотої Ниви, Благодатного та Макарівки Донецької області та міста Запоріжжя.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

Також під ворожим вогнем опинились Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків Миколаївської області.

У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації. Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області. Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника та два — по його зенітно-ракетних комплексах.

Також наші захисники знищили три розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, один район зосередження особового складу та військової техніки противника, три станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога.

Також раніше пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, як саме змінилась поведінка росіян під Бахмутом.

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