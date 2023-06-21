Враг попрощался с тремя станциями РЭБ и пунктами управления: карта боевых действий в Украине 21 июня в режиме онлайн

Карта боевых действий пока покрыта следами от обстрелов, как и родная земля. На ней еще топчутся захватчики и совершают очередные террористические акты.

Одним из таких две недели назад был подрыв Каховской ГЭС, и уже сегодня начальник ГУР Кирилл Буданов вынужден вычислять вероятность того, не уничтожат ли захватчики Запорожскую АЭС.

Какую цель и стратегию за этим скрывают оккупанты, известно только им самим. Но вероятнее всего — это просто террор населения. Однако, несмотря ни на что, их действия уже не остановят движение Украины к победе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках линии фронта и добились побед.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине 35 иранскими ударными БпЛА типа Shahed, семью зенитными управляемыми ракетами С-300 и одной крылатой ракетой наземного базирования Искандер-М по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 32 ударных БпЛА Shahed.

Кроме того, враг нанес более 72 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение прошедших суток произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области, Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Юнаковка, Бачевск, Степное Сумской области. А также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Устиновка, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная-Ямполевка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. Вместе с тем, обстрелял из артиллерии Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Прасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационных ударов в районах Сторожевого, Пречистовки, Золотой Нивы, Благодатного и Макаровки Донецкой области и Запорожья.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожевого, Времевка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области, Новодаровка, Левадное, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области.

Также под вражеским огнем оказались Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области, Никополь Днепровское области и Очаков Николаевской области.

В населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации. Все гражданское население, выезжающее из временно занятого врагом юга Украины, вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. Во время фильтраций у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того, отбирают отпечатки пальцев.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два по его зенитно-ракетным комплексам.

Также наши защитники уничтожили три разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и военной техники противника, три станции РЭБ, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

Также ранее пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, как именно изменилось поведение россиян под Бахмутом.

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