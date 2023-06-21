ВСУ освобождают когда-то утраченные позиции: новости из южных окрестностей Бахмута

Все внимание мира и украинцев приковано к новостям о контрнаступательных действиях украинских Вооруженных сил. В настоящее время карта боевых действий меняется каждый час, а по последним данным аналитиков ISW, украинцы наносят оккупантам удары в их тылу и продвигаются вглубь временно оккупированной территории.

Заместитель командира батальона Свобода, лейтенант НГУ Владимир Назаренко в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и непосредственно об огромных потерях врага в Клещиевке.

По словам военного, сейчас ВСУ отбивают утраченные осенью и зимой позиции.

Сейчас также смотрят

Ситуация в Клещиевке

Владимир Назаренко говорит, что большую роль здесь играет и география. Украинцам удается брать под контроль рубежи.

— Для россиян эта территория стала адом на земле: их выбивают, оттесняют, бьют с неба.

Также он отмечает, что для ВСУ важно выйти на просторы, чтобы потом оттеснить врага за канал, который идет от Северского Донца до Горловки.

Клещиевка — это южные окраины Бахмута, поэтому является очень важной точкой.

Также заместитель командира батальона Свобода говорит, что наибольшей проблемой для фронта является логистика, ведь все дороги, которые находятся близко к “нулю”, простреливаются россиянами.

Так что с каждым солнечным и теплым днем ВСУ становится проще, поскольку высыхают полевые дороги, которыми подвозится оружие и другие необходимые вещи.

Вместе с тем, враг не оставляет попыток атаковать к северу от Бахмута, там работают свежемобилизованные россияне.

Клещиевка на карте

Детальнее о том, на каких направлениях враг хочет прорвать оборону, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!