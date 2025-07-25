Черное облако над урожаем: как в Запорожье борются с нашествием саранчи

Настоящее бедствие библейских масштабов накрыло южные области Украины. Гигантские тучи саранчи, расплодившейся на высохшем дне Каховского водохранилища, атакуют Запорожье, Херсонщину, Одесчину и Днепропетровщину. Власти объявляют карантин, и пока спецслужбы разворачивают технику, обычные люди первыми принимают бой, спасая огороды самодельными средствами.

О шокирующих масштабах бедствия и реакции местных жителей рассказали в эфире программы Факты ICTV.

Нашествие саранчи первыми заметили в селе Кошугум

Все началось в поселке Кошугум в Запорожье, а со временем насекомые мигрировали и в некоторые районы областного центра. Люди, первыми столкнувшиеся с нашествием, единодушны в своих выводах: саранча расплодилась на территории, которая еще два года назад была дном Каховского водохранилища.

После террористического подрыва ГЭС российскими войсками, эта местность высохла и превратилась в гигантские, непроходимые заросли.

— Саранча шла с Каховского водохранилища. После подрыва оно исчезло, а за два года там все заросло травой. Туда же прохода нет, поэтому личинок никто не обрабатывает, — объясняет ситуацию местный житель Павел.

Специалисты подтверждают эту версию. Идеальные условия для размножения вредителей создала сама природа, взявшая верх на месте экологической катастрофы.

По словам заместителя начальника ГУ Госпродпотребслужбы Людмилы Кирьяны, высохшее дно Каховского водохранилища превратилось в идеальный биотоп, который обеспечил саранче как обильную кормовую базу, так и благоприятные условия для беспрепятственного размножения в течение длительного периода.

Местные говорят, что такого еще никогда не видели

Для местных жителей появление таких насекомых стало настоящим шоком. Пан Павел не скрывает своей растерянности.

— Первая реакция — я растерялся и не знал, что мне делать. Я просто в шоке. Глянул на огороды, а там их целая туча была. Надо срочно идти в город что-то покупать против них, потому что это не шутки, — говорит местный житель.

Его сосед, пан Юрий, которому 68 лет, говорит, что никогда не видел ничего подобного. Чтобы защитить урожай, он даже смастерил специальное приспособление для борьбы с крупными насекомыми.

— Я вот сделал такую хлопушку. Я ею бил и бил. Хорошо, что хоть овощи не трогали, а вот цветы все съела. Но что с ней сделаешь, когда ее столько? — говорит мужчина.

Тем временем пан Игорь, вернувшись на свою дачу, увидел, что его участок уже оккупировали незваные гости. Не дожидаясь помощи, мужчина самостоятельно обработал территорию химикатами.

Два вида саранчи и масштабная дезинсекция

Специалисты идентифицировали в Запорожье две разновидности саранчи — египетскую и перелетную. Именно против более крупной, египетской, сейчас ведется масштабная борьба.

— Очаги перелетной и египетской саранчи на территории Кошугумской громады выявлены на площади 200 гектаров. Там уже введен особый карантинный режим, и сам очаг полностью обработан, — сообщает заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы, Людмила Кирьяна.

Она добавляет, что уже создана инициатива по введению аналогичного особого режима на территории Каменского района. Причиной является выявленный очаг распространения вредителей на площади, достигающей ориентировочно 3000 гектаров.

Чиновница отмечает, что пока официальных обращений от крупных агропроизводителей по поводу повреждения посевов не поступало, однако все предупреждены об угрозе и принимают превентивные меры.

Люди уничтожают саранчу самостоятельно

Пока специальные службы ведут централизованную борьбу на полях, обычные люди продолжают защищать свои участки своими силами, ведь понимают, что если не остановить саранчу сейчас, последствия для урожая на всем юге Украины могут быть катастрофическими.

Кстати, если вы уже столкнулись с этой проблемой, ранее мы рассказывали, как можно легко и безопасно избавиться от саранчи в домашних условиях.

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