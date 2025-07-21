Как избавиться от саранчи: народные способы и простые решения для борьбы с нашествием

Фото Pexels Саранча — это не только библейская проблема фермеров. В теплое время года эти прыгучие насекомые могут появляться даже в частных домах, на балконах, в теплицах или садах, нанося вред растениям или просто мешая покою. Если ты заметил(а), что в доме или на участке появилась саранча — не паникуй. Есть простые и действенные методы, чтобы избавиться от этих нежелательных гостей — без химии, без вреда для людей и домашних животных. Читай, какие методы помогают эффективно вывести саранчу в домашних условиях — в нашем материале.Как избавиться от саранчи дома Саранча — это семья прыгунов с большими задними лапами, которые способны совершать дальние прыжки. Они принадлежат к ряду прямокрылых. Виды, иногда попадающие в жилище: Зеленая степная саранча. Полевая саранча. Домашняя (луговик или маленькая кобылка) иногда заходит через открытое окно или балкон. Саранча активна летом и осенью, особенно во время жары или засухи, когда ищет влагу и пищу. Читать по теме Черная мошка на помидорах: чем обработать, чтобы избавиться от вредителя навсегда Рассказываем какие народные и профессиональные методы можно использовать в борьбе с черной мушкой на помидорах. Экологически и гуманно – поймать и вынести Если саранча одна — проще всего накрыть ее банкой или стаканом, подсунуть лист бумаги снизу и вынести на улицу. Использовать запахи, которые она не терпит У Саранчы очень чувствительное обоняние. Можно применить отпугивающие запахи: Чеснок (раздавленные зубчики или настой чеснока с водой – 1:3). Лавровый лист. Эфирные масла: мяты, эвкалипта, цитронеллы, чайного дерева. Уксус + вода (1:2) — можно распиливать в местах скопления. Такие средства не убивают, но создают дискомфорт, и саранча покидает помещение. Проверь балкон, чердак, вентиляцию Сарана часто заходит с улицы из-за: открытые окна без сетки; щели в полу; вентиляционные отверстия; Если живешь в частном доме — проверь чердак и хлев, где саранча может прятаться днем. Закрыть мелкую сетку на вентиляции — эффективная профилактика. Ловушки из подручных средств Можно сделать простые ловушки: Стакан или глубокая банка с яблочным уксусом (запах привлекает некоторых прямокрылых, в частности саранча). Клейкая лента или липкие ловушки — разложить в местах, где саранча сидит или ползает. Pexels Чистота — залог покоя Саранча часто появляется в местах, где есть еда для нее: остатки растений, влажная земля, компост. Не оставляй открытых горшков с перегноем, обрезанными листьями. Избегай перелива комнатных растений — сырая среда привлекает многих насекомых. Профилактика появления саранчи в квартире или доме Установить москитные сетки на все окна и балконные двери. В теплое время не оставлять сырые листья или продукты на полу. Хранить крупу, сухофрукты и зелень в герметичных емкостях. Посадить рядом с окном или балконом базилик, мяту, розмарин – природные репелленты. Как избавиться от саранчи во дворе, на огороде, на даче Саранча питается листьями, стеблями, цветами, даже корнями. В период размножения может образовываться целые колонии. Особенно поражаются: свекла, морковь, капуста; помидоры, перцы, огурцы; злаковые, кукуруза, цветы. Поэтому действовать нужно быстро и решительно, иначе потери урожая будут ощутимы. Механический сбор и уничтожение саранчи Утром или вечером, когда саранча малоподвижна, ее можно собирать вручную или стряхивать с растений в ведро с мыльной водой. В больших хозяйствах применяют сетки или ловушки с приманками. Саранча любит солнце, поэтому чаще всего сидит на верхушках растений и заборах. Pexels Натуральные средства для отпугивания саранчи Саранча очень чувствительна к запахам и дыму. Ее может отпугнуть: Настой чеснока — 3 головки на 5 л воды, опрыскать растения. Луковица + чёрный перец (отварить 20 мин, охладить и опрыскивать). Настой полыни или табачной пыли. Дымовые отпугиватели — тлеющие ветки из можжевельника или полыни. Также можно купить эфирные масла мяты, лаванды, эвкалипта — добавить несколько капель в воду для опрыскивания растений. Мыльный раствор 10-20 г хозяйственного мыла на 1 литр теплой воды. Опрыскивать листья, особенно снизу, и места скопления насекомых. Мыло разрушает защитную оболочку саранчи, и она погибает. Повторять каждые 2–3 дня или после дождя. Природные враги саранчи Настоящие герои в борьбе с саранчой — птицы, ежи, лягушки, куры: В селе или на даче можно запускать на огород кур, уток, индеек — они с удовольствием съедят саранчу. Можно повесить кормушки, скворечники — привлечение синиц, скворцов и воробьев тоже помогает. Профилактика Чтобы предотвратить появление саранчи, регулярно убирай сорняки, особенно полынь и лебеду — именно в них насекомые чаще всего откладывают яйца. Осенью перекопай землю, чтобы разрушить кладки и не дать личинкам перезимовать. Для естественной защиты должности базилик, календула или бархатцы по периметру участка — их аромат отпугивает саранчу и других вредителей. Это не только полезно, но и красиво. А еще мы рассказывали о трипсах на розах: как безопасно избавиться от крошечных вредителей. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter