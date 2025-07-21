Как избавиться от саранчи: народные способы и простые решения для борьбы с нашествием

Саранча — это не только библейская проблема фермеров. В теплое время года эти прыгучие насекомые могут появляться даже в частных домах, на балконах, в теплицах или садах, нанося вред растениям или просто мешая покою.

Если ты заметил(а), что в доме или на участке появилась саранча — не паникуй. Есть простые и действенные методы, чтобы избавиться от этих нежелательных гостей — без химии, без вреда для людей и домашних животных.

Читай, какие методы помогают эффективно вывести саранчу в домашних условиях — в нашем материале.

Как избавиться от саранчи дома

Саранча — это семья прыгунов с большими задними лапами, которые способны совершать дальние прыжки. Они принадлежат к ряду прямокрылых.

Виды, иногда попадающие в жилище:

Зеленая степная саранча.

Полевая саранча.

Домашняя (луговик или маленькая кобылка) иногда заходит через открытое окно или балкон.

Саранча активна летом и осенью, особенно во время жары или засухи, когда ищет влагу и пищу.

Экологически и гуманно – поймать и вынести

Если саранча одна — проще всего накрыть ее банкой или стаканом, подсунуть лист бумаги снизу и вынести на улицу.

Использовать запахи, которые она не терпит

У Саранчы очень чувствительное обоняние. Можно применить отпугивающие запахи:

Чеснок (раздавленные зубчики или настой чеснока с водой – 1:3).

Лавровый лист.

Эфирные масла: мяты, эвкалипта, цитронеллы, чайного дерева.

Уксус + вода (1:2) — можно распиливать в местах скопления.

Такие средства не убивают, но создают дискомфорт, и саранча покидает помещение.

Проверь балкон, чердак, вентиляцию

Сарана часто заходит с улицы из-за:

открытые окна без сетки;

щели в полу;

вентиляционные отверстия;

Если живешь в частном доме — проверь чердак и хлев, где саранча может прятаться днем.

Закрыть мелкую сетку на вентиляции — эффективная профилактика.

Ловушки из подручных средств

Можно сделать простые ловушки:

Стакан или глубокая банка с яблочным уксусом (запах привлекает некоторых прямокрылых, в частности саранча).

Клейкая лента или липкие ловушки — разложить в местах, где саранча сидит или ползает.

Чистота — залог покоя

Саранча часто появляется в местах, где есть еда для нее: остатки растений, влажная земля, компост.

Не оставляй открытых горшков с перегноем, обрезанными листьями.

Избегай перелива комнатных растений — сырая среда привлекает многих насекомых.

Профилактика появления саранчи в квартире или доме

Установить москитные сетки на все окна и балконные двери.

В теплое время не оставлять сырые листья или продукты на полу.

Хранить крупу, сухофрукты и зелень в герметичных емкостях.

Посадить рядом с окном или балконом базилик, мяту, розмарин – природные репелленты.

Как избавиться от саранчи во дворе, на огороде, на даче

Саранча питается листьями, стеблями, цветами, даже корнями. В период размножения может образовываться целые колонии.

Особенно поражаются:

свекла, морковь, капуста;

помидоры, перцы, огурцы;

злаковые, кукуруза, цветы.

Поэтому действовать нужно быстро и решительно, иначе потери урожая будут ощутимы.

Механический сбор и уничтожение саранчи

Утром или вечером, когда саранча малоподвижна, ее можно собирать вручную или стряхивать с растений в ведро с мыльной водой.

В больших хозяйствах применяют сетки или ловушки с приманками.

Саранча любит солнце, поэтому чаще всего сидит на верхушках растений и заборах.

Натуральные средства для отпугивания саранчи

Саранча очень чувствительна к запахам и дыму. Ее может отпугнуть:

Настой чеснока — 3 головки на 5 л воды, опрыскать растения.

Луковица + чёрный перец (отварить 20 мин, охладить и опрыскивать).

Настой полыни или табачной пыли.

Дымовые отпугиватели — тлеющие ветки из можжевельника или полыни.

Также можно купить эфирные масла мяты, лаванды, эвкалипта — добавить несколько капель в воду для опрыскивания растений.

Мыльный раствор

10-20 г хозяйственного мыла на 1 литр теплой воды.

Опрыскивать листья, особенно снизу, и места скопления насекомых.

Мыло разрушает защитную оболочку саранчи, и она погибает.

Повторять каждые 2–3 дня или после дождя.

Природные враги саранчи

Настоящие герои в борьбе с саранчой — птицы, ежи, лягушки, куры:

В селе или на даче можно запускать на огород кур, уток, индеек — они с удовольствием съедят саранчу.

Можно повесить кормушки, скворечники — привлечение синиц, скворцов и воробьев тоже помогает.

Профилактика

Чтобы предотвратить появление саранчи, регулярно убирай сорняки, особенно полынь и лебеду — именно в них насекомые чаще всего откладывают яйца. Осенью перекопай землю, чтобы разрушить кладки и не дать личинкам перезимовать.

Для естественной защиты должности базилик, календула или бархатцы по периметру участка — их аромат отпугивает саранчу и других вредителей. Это не только полезно, но и красиво.

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