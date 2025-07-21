Стиль жизни Садоводство и огород

Как избавиться от саранчи: народные способы и простые решения для борьбы с нашествием

Леся Манзюк, редактор сайта 21 июля 2025, 18:30
Як позбавитися від сарани вдома
Фото Pexels

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