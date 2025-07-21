Як позбутися сарани: народні способи та прості рішення для боротьби із навалою

Фото Pexels Сарана — це не лише біблійна проблема фермерів. У теплу пору року ці стрибучі комахи можуть з’являтися навіть у приватних будинках, на балконах, у теплицях чи садках, завдаючи шкоди рослинам або просто заважаючи спокою. Якщо ти помітив(-ла), що в оселі або на ділянці з’явилася сарана — не панікуй. Є прості та дієві методи, щоб позбутися цих небажаних гостей — без хімії, без шкоди для людей і домашніх тварин. Читай, які методи допомагають ефективно вивести сарану в домашніх умовах — у нашому матеріалі.Як позбавитися від сарани вдома Сарана — це родина стрибунів із великими задніми лапами, які здатні робити далекі стрибки. Вони належать до ряду прямокрилих. Види, які іноді потрапляють у житло: Зелена степова сарана. Польова сарана. Домашня (луговик або маленька кобилка) — іноді заходить через відчинене вікно чи балкон. Сарана активна влітку та восени, особливо під час спеки або посухи, коли шукає вологу та їжу. Читати на тему Навала сарани у Запоріжжі: і стрибає, і летить — фото та відео Хмари сарани в Запоріжжі: з комахами борються вручну і хімією. Екологічно і гуманно — піймати й винести Якщо сарана одна — найпростіше накрити її банкою або склянкою, підсунути аркуш паперу знизу й винести на вулицю. Використати запахи, які вона не терпить Сарана має дуже чутливий нюх. Можна застосувати відлякувальні запахи: Часник (розчавлені зубчики або настій часнику з водою — 1:3). Лавровий лист. Ефірні олії: м’яти, евкаліпта, цитронели, чайного дерева. Оцет + вода (1:2) — можна розпилювати в місцях скупчення. Такі засоби не вбивають, але створюють дискомфорт, і сарана залишає приміщення. Перевір балкон, горище, вентиляцію Сарана часто заходить із вулиці через: відчинені вікна без сітки; щілини в підлозі; вентиляційні отвори; Якщо живеш у приватному будинку — перевір горище та хлів, де сарана може ховатися вдень. Закрити дрібну сітку на вентиляції — ефективна профілактика. Пастки з підручних засобів Можна зробити прості пастки: Стакан або глибока банка з яблучним оцтом (запах приваблює деяких прямокрилих, зокрема сарану). Клейка стрічка або липкі пастки — розкласти в місцях, де сарана сидить або повзає. Pexels Чистота — запорука спокою Сарана часто з’являється в місцях, де є їжа для неї: залишки рослин, волога земля, компост. Не залишай відкритих горщиків із перегноєм, обрізаним листям. Уникай переливу кімнатних рослин — сире середовище приваблює багатьох комах. Профілактика появи сарани у квартирі чи будинку Встановити москітні сітки на всі вікна та балконні двері. У теплу пору не залишати вогке листя чи продукти на підлозі. Зберігати крупи, сухофрукти та зелень у герметичних місткостях. Посадити поруч із вікном або балконом базилік, м’яту, розмарин — природні репеленти. Як позбавитися від сарани у дворі, на городі, на дачі Сарана харчується листям, стеблами, квітами, навіть корінням. У період розмноження може утворювати цілі колонії.Особливо уражаються: буряк, морква, капуста; помідори, перці, огірки; злакові, кукурудза, квіти. Тому діяти треба швидко й рішуче, інакше втрати врожаю будуть відчутні. Механічне збирання та знищення сарани Вранці або ввечері, коли сарана малорухома, її можна збирати вручну або струшувати з рослин у відро з мильною водою. У великих господарствах застосовують сітки або пастки з приманками. Сарана любить сонце, тому найчастіше сидить на верхівках рослин і парканах. Pexels Натуральні засоби для відлякування сарани Сарана дуже чутлива до запахів і диму. Її може відлякати: Настій часнику — 3 головки на 5 л води, обприскати рослини. Цибулиння + чорний перець (відварити 20 хв, охолодити й обприскувати). Настій полину або тютюнового пилу. Димові відлякувачі — напівзотлілі гілки з ялівцю або полину. Також можна купити ефірні олії м’яти, лаванди, евкаліпта — додати кілька крапель у воду для обприскування рослин. Мильний розчин 10–20 г господарського мила на 1 літр теплої води. Обприскувати листя, особливо знизу, і місця скупчення комах. Мило руйнує захисну оболонку сарани, і вона гине. Повторювати кожні 2–3 дні або після дощу. Природні вороги сарани Справжні герої у боротьбі з сараною — птахи, їжаки, жаби, кури: У селі або на дачі можна запускати на город курей, качок, індиків — вони з задоволенням з’їдять сарану. Можна повісити годівнички, шпаківні — залучення синиць, шпаків і горобців теж допомагає. Профілактика Щоб запобігти появі сарани, регулярно прибирай бур’яни, особливо полин, щирицю та лободу — саме в них комахи найчастіше відкладають яйця. Восени перекопай землю, щоб зруйнувати кладки й не дати личинкам перезимувати. Для природного захисту посади базилік, календулу або чорнобривці по периметру ділянки — їхній аромат відлякує сарану та інших шкідників. Це не лише корисно, а й красиво. А ще ми розказували про трипси на трояндах: як безпечно позбутися крихітних шкідників. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter