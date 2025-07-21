Як позбутися сарани: народні способи та прості рішення для боротьби із навалою

Сарана — це не лише біблійна проблема фермерів. У теплу пору року ці стрибучі комахи можуть з’являтися навіть у приватних будинках, на балконах, у теплицях чи садках, завдаючи шкоди рослинам або просто заважаючи спокою.

Якщо ти помітив(-ла), що в оселі або на ділянці з’явилася сарана — не панікуй. Є прості та дієві методи, щоб позбутися цих небажаних гостей — без хімії, без шкоди для людей і домашніх тварин.

Читай, які методи допомагають ефективно вивести сарану в домашніх умовах — у нашому матеріалі.

Як позбавитися від сарани вдома

Сарана — це родина стрибунів із великими задніми лапами, які здатні робити далекі стрибки. Вони належать до ряду прямокрилих.

Види, які іноді потрапляють у житло:

Зелена степова сарана.

Польова сарана.

Домашня (луговик або маленька кобилка) — іноді заходить через відчинене вікно чи балкон.

Сарана активна влітку та восени, особливо під час спеки або посухи, коли шукає вологу та їжу.

Читати на тему Навала сарани у Запоріжжі: і стрибає, і летить — фото та відео Хмари сарани в Запоріжжі: з комахами борються вручну і хімією.

Екологічно і гуманно — піймати й винести

Якщо сарана одна — найпростіше накрити її банкою або склянкою, підсунути аркуш паперу знизу й винести на вулицю.

Використати запахи, які вона не терпить

Сарана має дуже чутливий нюх. Можна застосувати відлякувальні запахи:

Часник (розчавлені зубчики або настій часнику з водою — 1:3).

Лавровий лист.

Ефірні олії: м’яти, евкаліпта, цитронели, чайного дерева.

Оцет + вода (1:2) — можна розпилювати в місцях скупчення.

Такі засоби не вбивають, але створюють дискомфорт, і сарана залишає приміщення.

Перевір балкон, горище, вентиляцію

Сарана часто заходить із вулиці через:

відчинені вікна без сітки;

щілини в підлозі;

вентиляційні отвори;

Якщо живеш у приватному будинку — перевір горище та хлів, де сарана може ховатися вдень.

Закрити дрібну сітку на вентиляції — ефективна профілактика.

Пастки з підручних засобів

Можна зробити прості пастки:

Стакан або глибока банка з яблучним оцтом (запах приваблює деяких прямокрилих, зокрема сарану).

Клейка стрічка або липкі пастки — розкласти в місцях, де сарана сидить або повзає.

Чистота — запорука спокою

Сарана часто з’являється в місцях, де є їжа для неї: залишки рослин, волога земля, компост.

Не залишай відкритих горщиків із перегноєм, обрізаним листям.

Уникай переливу кімнатних рослин — сире середовище приваблює багатьох комах.

Профілактика появи сарани у квартирі чи будинку

Встановити москітні сітки на всі вікна та балконні двері.

У теплу пору не залишати вогке листя чи продукти на підлозі.

Зберігати крупи, сухофрукти та зелень у герметичних місткостях.

Посадити поруч із вікном або балконом базилік, м’яту, розмарин — природні репеленти.

Як позбавитися від сарани у дворі, на городі, на дачі

Сарана харчується листям, стеблами, квітами, навіть корінням. У період розмноження може утворювати цілі колонії.

Особливо уражаються:

буряк, морква, капуста;

помідори, перці, огірки;

злакові, кукурудза, квіти.

Тому діяти треба швидко й рішуче, інакше втрати врожаю будуть відчутні.

Механічне збирання та знищення сарани

Вранці або ввечері, коли сарана малорухома, її можна збирати вручну або струшувати з рослин у відро з мильною водою.

У великих господарствах застосовують сітки або пастки з приманками.

Сарана любить сонце, тому найчастіше сидить на верхівках рослин і парканах.

Натуральні засоби для відлякування сарани

Сарана дуже чутлива до запахів і диму. Її може відлякати:

Настій часнику — 3 головки на 5 л води, обприскати рослини.

Цибулиння + чорний перець (відварити 20 хв, охолодити й обприскувати).

Настій полину або тютюнового пилу.

Димові відлякувачі — напівзотлілі гілки з ялівцю або полину.

Також можна купити ефірні олії м’яти, лаванди, евкаліпта — додати кілька крапель у воду для обприскування рослин.

Мильний розчин

10–20 г господарського мила на 1 літр теплої води.

Обприскувати листя, особливо знизу, і місця скупчення комах.

Мило руйнує захисну оболонку сарани, і вона гине.

Повторювати кожні 2–3 дні або після дощу.

Природні вороги сарани

Справжні герої у боротьбі з сараною — птахи, їжаки, жаби, кури:

У селі або на дачі можна запускати на город курей, качок, індиків — вони з задоволенням з’їдять сарану.

Можна повісити годівнички, шпаківні — залучення синиць, шпаків і горобців теж допомагає.

Профілактика

Щоб запобігти появі сарани, регулярно прибирай бур’яни, особливо полин, щирицю та лободу — саме в них комахи найчастіше відкладають яйця. Восени перекопай землю, щоб зруйнувати кладки й не дати личинкам перезимувати.

Для природного захисту посади базилік, календулу або чорнобривці по периметру ділянки — їхній аромат відлякує сарану та інших шкідників. Це не лише корисно, а й красиво.

А ще ми розказували про трипси на трояндах: як безпечно позбутися крихітних шкідників.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!