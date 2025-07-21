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Як позбутися сарани: народні способи та прості рішення для боротьби із навалою

Леся Манзюк, редакторка сайту 21 Липня 2025, 18:30
Як позбавитися від сарани вдома
Фото Pexels

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