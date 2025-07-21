Навала сарани у Запоріжжі: і стрибає, і летить — фото та відео

У Запоріжжі — тривожна ситуація. Сарана, яка ще кілька тижнів тому почала нищити врожаї в Кушугумській громаді, дісталася меж самого міста.

У районах Піски, Комунарський, Олександрівський, Вознесенівський мешканці фіксують цілі хмари комах, які поїдають городину, листя дерев.

Фахівці б’ють на сполох: подекуди на одному квадратному метрі нараховують до 80 особин сарани. Від цього страждають і аграрії, і мешканці приватного сектору, і зелені зони міста.

Нашестя сарани у Запоріжжі: що відомо

Перші повідомлення про навали сарани почали надходити ще 11 липня. Місцеві мешканці селища Осетрівка розповідають, що на власні очі бачили, як насувається хвиля комах. На той момент це була сарана, що лише стрибала.

Місцева мешканка Марина Гагарина пригадує, як все почалося:

— Ми з чоловіком якраз повернулися на дачу із міста, все було як завжди, і просто в якийсь момент почули дивний шурхіт з сусідньої ділянки й побачили, як буквально насувається це стрибуче кодло. Воно дуже швидко рухалось і буквально за декілька хвилин сарана була вже і на нашому подвірʼї й продовжувала рухатись далі, в бік Запоріжжя.

Винищувати шкідників почали власними методами: збирати вручну, обробляти ділянки. Розповідають, що за декілька хвилин винищують близько десятка стрибунців.

Згодом ситуація почала набувати більш катастрофічних масштабів, адже сарана почала летіти, пересуваючись із шаленою швидкістю. Хмари істот рухалися над луками, де раніше протікало Каховське водосховище. Мешканці кажуть, що доступу до тих місць вже понад рік не мають, тож були змушені лише спостерігати за мало приємною і дещо апокаліптичною картиною.

За оцінками фахівців, щільність популяції місцями сягає 40-80 особин на квадратний метр.

Це межа, за якої сарана якраз й починає об’єднуватись у так звані летючі рої, здатні за день знищити гектари зелених насаджень.

Комахи нищать усе: капусту, буряки, моркву, картоплю, дерева, кущі, траву. У деяких районах пошкоджено цілі городи.

Що роблять на місцях

У Запоріжжі повідомили, що область атакує Єгипетська сарана і це сезонний сплеск. Влада запевняє, що алгоритм реагування розроблений, ситуацію моніторять постійно.

Паралельно мешканців закликають повідомляти про виявлення сарани у місцеві підрозділи Держпродспоживслужби — саме вона відповідає за організацію захисту рослин і локалізацію шкідника.

Фахівці служби проводять виїзди на місця, обстежують території, фіксують щільність популяцій. Залежно від цього визначаються, які ділянки слід обробити засобами захисту, зокрема інсектицидами.

У Держпродспоживслужбі також наголошують, що комахи поки що не досягли критичного рівня, характерного для справжніх навал сарани. Але через кліматичні умови, які сприяють її розмноженню, ситуація може швидко змінитися.

Водночас важливо зберігати баланс. Безконтрольне застосування хімії може вдарити по бджолах, птахах і домашніх тваринах. У деяких громадах уже говорять про потребу в альтернативних підходах — зокрема, біологічних препаратах.

На фоні офіційних заходів місцеві мешканці пішли своїм шляхом, повідомляє Суспільне. Звичайні домашні каченята допомагають боротися з навалою. Люди випускають їх на подвір’я та городи — і ті активно поїдають личинок сарани.

— Спочатку боялися їх випускати, бо думали, що сарану травлять. Коли побачили, що сарана далі як стрибала, так і стрибає, випустили їх все-таки… І добре так допомагають знищити, — розповідає місцева мешканка Олеся Біловоденко.

Причини появи сарани

Причинами появи сарани називають сукупність факторів.

По-перше, посушливе літо й зміна температурного режиму останніх років, що сприяє розвитку теплолюбних видів комах.

По-друге, через війну велика частина земель у Запорізькій області залишилася необробленою, без агротехнічних заходів. А саме такі ділянки сарана обирає для відкладання яєць і подальшого розмноження.

Ще один ключовий фактор — підрив Каховської ГЕС. Він спричинив зміну природного середовища: висохлі заплави Дніпра стали вразливими до шкідників. Там утворилися нові ділянки з вологим ґрунтом, ідеальні для виплоду личинок сарани.

Сарану вже бачать у місті

Про появу сарани стали повідомляти вже й мешканці обласного центру. Мовляв, комахи вже навіть перетинають Дніпро й наближаються до правобережної частини міста. І звісно ж, без фірмового українського почуття гумору не обходиться, місцеві жартують, що нині саме час брати досвід Азії та вчитися сарану готувати.

Головне фото: Forpost

Сарана в Запоріжжі — логічне продовження екологічної кризи, яку спровокував підрив Каховської ГЕС. Тим часом науковці виявили нові неприємні наслідки підриву станції.

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