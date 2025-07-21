Нашествие саранчи в Запорожье: и прыгает, и летает — фото, видео

В Запорожье — тревожная ситуация. Саранча, которая еще несколько недель назад начала уничтожать урожаи в Кушугумской громаде, добралась до границ самого города.

В районах Пески, Коммунарский, Александровский, Вознесеновский жители фиксируют целые облака насекомых, которые поедают урожаи, листья деревьев.

Специалисты бьют тревогу: кое-где на одном квадратном метре насчитывают до 80 особей саранчи. От этого страдают и аграрии, и жители частного сектора, и зеленые зоны города.

Нашествие саранчи в Запорожье: что известно

Первые сообщения о нашествиях саранчи начали поступать еще 11 июля. Местные жители поселка Осетровка рассказывают, что собственными глазами видели, как надвигается волна насекомых. На тот момент это была саранча, которая только прыгала.

Местная жительница Марина Гагарина вспоминает, как все началось:

— Мы с мужем как раз вернулись на дачу из города, все было, как всегда, и просто в какой-то момент услышали странный шорох с соседнего участка и увидели, как буквально надвигается это прыгающее отродье. Саранча очень быстро двигалась и буквально через несколько минут была уже и в нашем дворе и продолжала двигаться дальше, в сторону Запорожья.

Истреблять вредителей начали собственными методами: собирать вручную, обрабатывать участки. Рассказывают, что за несколько минут уничтожали около десятка прыгунов.

Впоследствии ситуация начала приобретать более катастрофические масштабы, ведь саранча начала лететь, передвигаясь с огромной скоростью. Облака существ двигались над лугами, где раньше протекало Каховское водохранилище. Жители говорят, что доступа к тем местам уже более года не имеют, поэтому были вынуждены только наблюдать за малоприятной и несколько апокалиптической картиной.

По оценкам специалистов, плотность популяции местами достигает 40-80 особей на квадратный метр.

Это предел, при котором саранча как раз и начинает объединяться в так называемые летучие рои, способные за день уничтожить гектары зеленых насаждений.

Насекомые уничтожают все: капусту, свеклу, морковь, картофель, деревья, кусты, траву. В некоторых районах повреждены целые огороды.

Что делают на местах

В Запорожье сообщили, что область атакует Египетская саранча и это сезонный всплеск. Власти уверяют, что алгоритм реагирования разработан, ситуацию мониторят постоянно.

Параллельно жителей призывают сообщать об обнаружении саранчи в местные подразделения Госпродпотребслужбы — именно она отвечает за организацию защиты растений и локализацию вредителя.

Специалисты службы проводят выезды на места, обследуют территории, фиксируют плотность популяций. В зависимости от этого определяются, какие участки следует обработать средствами защиты, в частности инсектицидами.

В Госпродпотребслужбе также отмечают, что насекомые пока не достигли критического уровня, характерного для настоящих нашествий саранчи. Но из-за климатических условий, которые способствуют их размножению, ситуация может быстро измениться.

В то же время важно сохранять баланс. Бесконтрольное применение химии может ударить по пчелам, птицам и домашним животным. В некоторых общинах уже говорят о необходимости альтернативных подходов — в частности, биологических препаратах.

На фоне официальных мероприятий местные жители пошли своим путем, сообщает Суспільне. Обычные домашние утята помогают бороться с нашествием. Люди выпускают их во дворы и огороды и те активно поедают личинки саранчи.

— Сначала боялись их выпускать, потому что думали, что саранчу травят. Когда увидели, что саранча дальше как прыгала, так и прыгает, выпустили их все-таки… И хорошо так помогают уничтожить, — рассказывает местная жительница Олеся Беловоденко.

Причины появления саранчи

Причинами появления саранчи называют совокупность факторов.

Во-первых, засушливое лето и изменение температурного режима последних лет, что способствует развитию теплолюбивых видов насекомых.

Во-вторых, из-за войны большая часть земель в Запорожской области осталась необработанной, без агротехнических мероприятий. А именно такие участки саранча выбирает для откладывания яиц и дальнейшего размножения.

Еще один ключевой фактор — подрыв Каховской ГЭС. Он вызвал изменение природной среды: высохшие поймы Днепра стали уязвимыми для вредителей. Там образовались новые участки с влажной почвой, идеальные для выплода личинок саранчи.

Саранчу уже видят в городе

О появлении саранчи стали сообщать уже и жители областного центра. Мол, насекомые уже даже пересекают Днепр и приближаются к правобережной части города. И конечно же, без фирменного украинского чувства юмора не обходится, местные шутят, что сейчас самое время брать опыт Азии и учиться саранчу готовить.

Главное фото: Forpost

Саранча в Запорожье — логическое продолжение экологического кризиса, который спровоцировал подрыв Каховской ГЭС. Между тем ученые обнаружили новые неприятные последствия подрыва станции.

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