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Нашествие саранчи в Запорожье: и прыгает, и летает — фото, видео

Мария Бондар, редактор сайта 21 июля 2025, 14:20
Запорожье атакует саранча

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