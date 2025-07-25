Чорна хмара над урожаєм: як на Запоріжжі борються із навалою сарани

Справжнє лихо біблійних масштабів накрило південні області України. Гігантські хмари сарани, що виплодилася на висохлому дні Каховського водосховища, атакують Запоріжжя, Херсонщину, Одещину та Дніпропетровщину. Влада оголошує карантин, та поки спецслужби розгортають техніку, звичайні люди першими приймають бій, рятуючи городи саморобними засобами.

Про разючі масштаби лиха та реакцію місцевих мешканців розповіли в ефірі Факти ICTV.

Навалу сарани першими помітили у селі Кошум

Все почалося у селищі Кошугум на Запоріжжі, а згодом комахи мігрували й у деякі райони обласного центру. Люди, що першими зіткнулися з нашестям, одностайні у своїх висновках: сарана виплодилася на території, що ще два роки тому була дном Каховського водосховища.

Після терористичного підриву ГЕС російськими військами, ця місцевість висохла і перетворилася на гігантські, непрохідні зарослі.

— Сарана сунула з Каховського водосховища. Після підриву воно зникло, а за два роки там все заросло травою. Туди ж проходу немає, тому личинок ніхто не обробляє, — пояснює ситуацію місцевий мешканець Павло.

Фахівці підтверджують цю версію. Ідеальні умови для розмноження шкідників створила сама природа, що взяла гору на місці екологічної катастрофи.

За словами заступниці начальника ГУ Держпродспоживслужби Людмили Кир’яни, висушене дно Каховського водосховища перетворилося на ідеальний біотоп, що забезпечив сарані як рясну кормову базу, так і сприятливі умови для безперешкодного розмноження протягом тривалого періоду.

Місцеві кажуть, що такого ще ніколи не бачили

Для місцевих мешканців поява таких комах стала справжнім шоком. Пан Павло не приховує своєї розгубленості.

— Перша реакція — я розгубився і не знав, що мені робити. Я просто в шоці. Глянув на городи, а там їх ціла хмара була. Треба терміново йти у місто щось купувати проти них, бо це не жарти, — каже місцевий житель.

Його сусід, пан Юрій, якому 68 років, каже, що ніколи не бачив нічого подібного. Щоб захистити врожай, він навіть змайстрував спеціальний пристрій для боротьби з великими комахами.

— Я от зробив таку хлопавку. Я нею бив і бив. Добре, що хоч городину не чіпали, а от квіти всі поїла. Але що з нею зробиш, коли її стільки? — говорить чоловік.

Тим часом пан Ігор, повернувшись на свою дачу, побачив, що його ділянку вже окупували непрохані гості. Не чекаючи допомоги, чоловік самостійно обробив територію хімікатами.

Два види сарани та масштабна дезінсекція

Фахівці ідентифікували на Запоріжжі два різновиди сарани — єгипетську та перелітну. Саме проти більшої, єгипетської, зараз ведеться масштабна боротьба.

— Осередки перелітної та єгипетської сарани на території Кушугумської громади виявлено на площі 200 гектарів. Там вже запроваджено особливий карантинний режим, і сам осередок повністю оброблений, — повідомляє заступниця начальника ГУ Держпродспоживслужби, Людмила Кир’яна.



Вона додає, що вже створено ініціативу щодо запровадження аналогічного особливого режиму на території Кам’янського району. Причиною є виявлене вогнище розповсюдження шкідників на площі, що сягає орієнтовно 3000 гектарів.

Посадовиця зазначає, що поки офіційних звернень від великих агровиробників щодо пошкодження посівів не надходило, однак усі попереджені про загрозу і вживають превентивних заходів.

Люди знищують сарану самостійно

Поки спеціальні служби ведуть централізовану боротьбу на полях, звичайні люди продовжують захищати свої ділянки самотужки, адже розуміють, що якщо не зупинити сарану зараз, наслідки для врожаю на всьому півдні України можуть бути катастрофічними.

До речі, якщо ви вже зіткнулися з цією проблемою, раніше ми розповідали, як можна легко та безпечно позбутися сарани в домашніх умовах.

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