Для тебе Новини

Чорна хмара над урожаєм: як на Запоріжжі борються із навалою сарани

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Липня 2025, 21:00
Чорна хмара над урожаєм: як на Запоріжжі борються із навалою сарани
Фото Unsplash, Instagram

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь