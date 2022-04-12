Люди

Добро по-українськи: як переселенці дякують за прихисток жителям Вінниччини

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 12 Квітня 2022, 19:00

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переселенці віддячують місцевим

Добро по-українськи: як переселенці дякують за прихисток жителям Вінниччини
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