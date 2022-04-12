Добро по-українськи: як переселенці дякують за прихисток жителям Вінниччини

Чимало переселенців наразі живуть не тільки за кордоном, а й в більш безпечних регіонах України. Люди були змушені тікати в сусідні області, де немає звірств російських окупантів.

Та переселенці не збираються просто сидіти у безпеці. Хтось влаштовує волонтерські прибирання у містах Польщі, хтось — в українських населених пунктах, де знайшли прихисток.

Нещодавно вони разом з місцевими та містянами Вінниччини, влаштували прибирання території прилеглої до річки Південний Буг. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Мешканцям села Печера в прибиранні сміття на культурній пам’ятці допомагають різні люди.

Хтось, переселився з гарячих точок, а хтось повернувся з Польщі.

Тут зовсім не важливо, хто ким працює, важливо віддячити людям за гостинність, якщо маєш трохи часу.

Такої ж думки й організатор концертів Олексій Мошин, який зараз радо допомагає прибирати.

Багато людей просто прагнуть стати корисними.

Художник Сергій Гуральський вже віддав свою майстерню в Києві під гуманітарний штаб, але хоче бути корисним і там, де живе.

Готуємося до літа, щоб було чисто там, де ми живемо.

Сміття не просто збирають, його сортують і невдовзі відправлять на перероблення.

Отримані кошти направлять на розвиток села.

А ось харківські спортсмени розвозять гуманітарний вантаж нужденним щодня. Ми нещодавно розказували і їх історію допомоги українцям.