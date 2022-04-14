Не поспішай везти родину в Київ — Ганна Маляр про загрози ракетних ударів

Влада вкотре наголошує, що попри відвід російських військ з Київської області, повертатися у столицю ще зарано. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла про загрозу ракетного удару з боку Росії по всій Україні.

У Київ ще зарано повертатися, тому що зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. Ворог поки що не полишає цілей захопити всю Україну і Київ, зокрема, — зазначила Ганна Маляр.

Тому заступниця міністра попросила за можливості залишатися у безпечних регіонах України чи, принаймні, не везти у Київську область та в Київ дітей.

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Наразі російська армія накопичує свої сили на сході та півдні України, на кордонах, у Білорусі, на території невизнаної так званої Придніпровської республіки, щоб продовжити ескалацію війни.

Прокоментувала Ганна Маляр і чутки про те, що російській армії віддали наказ здобути бодай якусь перемогу до 9 травня. Що відповідають на це в Міноборони — дивися у відео.

Щоб бути у безпеці, варто слухатися порад військових. Карта бойових дій в Україні 14 квітня стане тобі у пригоді.