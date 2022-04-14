Україна

Не поспішай везти родину в Київ — Ганна Маляр про загрози ракетних ударів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Квітня 2022, 15:00

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Ситуація у Київській області 14.04.2022 - розповідає Ганна Маляр

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