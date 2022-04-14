Не спеши везти семью в Киев — Анна Маляр об угрозе ракетных ударов

Власти еще раз подчеркивают, что несмотря на отвод российских войск из Киевской области, возвращаться в столицу еще рано. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала об угрозе ракетного удара со стороны России по всей Украине.
В Киев еще рано возвращаться, потому что сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Враг пока не оставляет целей захватить всю Украину и Киев, в частности, — отметила Анна Маляр.
В Киев еще рано возвращаться, потому что сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Враг пока не оставляет целей захватить всю Украину и Киев, в частности, — отметила Анна Маляр.
Поэтому заместитель министра попросила по возможности оставаться в безопасных регионах Украины или, по крайней мере, не везти в Киевскую область и Киев детей.
В настоящее время российская армия накапливает свои силы на востоке и юге Украины, на границах, в Беларуси, на территории непризнанной так называемой Приднепровской республики, чтобы продолжить эскалацию войны.
Прокомментировала Анна Маляр и слухи о том, что российской армии дали задание обеспечить хотя бы какую-то победу до 9 мая. Что на это отвечают в Минобороны — смотри в видео.
Чтобы быть в безопасности, следует прислушиваться к советам военных. Карта боевых действий в Украине 14 апреля пригодится тебе.