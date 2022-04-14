Не спеши везти семью в Киев — Анна Маляр об угрозе ракетных ударов

Власти еще раз подчеркивают, что несмотря на отвод российских войск из Киевской области, возвращаться в столицу еще рано. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала об угрозе ракетного удара со стороны России по всей Украине.

В Киев еще рано возвращаться, потому что сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Враг пока не оставляет целей захватить всю Украину и Киев, в частности, — отметила Анна Маляр.

Поэтому заместитель министра попросила по возможности оставаться в безопасных регионах Украины или, по крайней мере, не везти в Киевскую область и Киев детей.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

В настоящее время российская армия накапливает свои силы на востоке и юге Украины, на границах, в Беларуси, на территории непризнанной так называемой Приднепровской республики, чтобы продолжить эскалацию войны.

Прокомментировала Анна Маляр и слухи о том, что российской армии дали задание обеспечить хотя бы какую-то победу до 9 мая. Что на это отвечают в Минобороны — смотри в видео.

Чтобы быть в безопасности, следует прислушиваться к советам военных. Карта боевых действий в Украине 14 апреля пригодится тебе.