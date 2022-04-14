Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 14 апреля

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 апреля 2022, 06:00
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0:06:01
Нове звернення Зеленського
Российские военные сомневаются в способности сломать Украину — обращение Зеленского 13 апреля
0:03:15
Ситуація у Мелітополі - окупанти викрадають та тероризують вчителів
Встреча под дулами автоматов: оккупационная власть пытается заставить педагогов работать в Мелитополе
0:02:44
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