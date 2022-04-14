Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 14 апреля

Фраза о направлении российского военного корабля не может устареть, если он будет находить свое место назначения. На суше же пока еще происходят хаотические движения оккупантов, поскольку мы им все еще объясняем, куда именно им нужно отправиться.

Однако для нас не секрет, что пойдут они все на девятый круг ада. Но не говорите им заранее, это сюрприз.

Лучше слушаться Генштаб ВСУ и не ходить по тем путям, которые могут быть потенциально опасными.

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Карта боевых действий в Украине на 14 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 14 апреля 2022 года

Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводились. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова.

В связи с невозможностью его захвата, российские оккупанты продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

Также противник ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

В Южнобужском направлении противник безуспешно пытается овладеть отдельными населенными пунктами и проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины.

Враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях.

На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи.

Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население, направленное на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.

Генштаб ВСУ призывает граждан не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление.

Оккупационные войска продолжают нести потери на временно занятых территориях. Так, в период с 20 марта по 12 апреля этого года в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил РФ погибли во время патрулирования территории в ночное время.

До 26 апреля РФ ввела на временно оккупированной территории Крыма так называемый “желтый уровень террористической угрозы”. Указанные мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых известных военных трибуналах в истории – Нюрнбергском, Токийском и Югославском.