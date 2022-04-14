Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 квітня

Фраза про напрямок російського воєнного корабля не може застаріти, якщо він раз-по-раз знаходитиме своє місце призначення. На суходолі ж поки ще відбуваються хаотичні рухи окупантів, оскільки ми їм все ще пояснюємо, куди саме їм потрібно відправитись.

Проте для нас не таємниця, що підуть вони всі на дев’яте коло пекла. Але не кажіть їм заздалегідь, то сюрприз.

Ліпше слухатись Генштаб ЗСУ та не ходити тими шляхами, які можуть бути потенційно небезпечними.

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 14 квітня 2022 року

Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи противника активних дій не проводили. Російські окупанти здійснюють переміщення окремих підрозділів на визначені напрямки.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова.

У зв’язку з неможливістю його захоплення, російські окупанти продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.

На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник перебуває в готовності до наступальних дій.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

Також противник веде наступ в районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасна.

На Південнобузькому напрямку противник безуспішно намагається оволодіти окремими населеними пунктами та проводить повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Збройних Сил України.

Ворог продовжує протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях.

На деяких зайнятих територіях Харківської області ворог вивів з ладу мережу стільникового зв’язку.

Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення, спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.

Генштаб ЗСУ закликає громадян не вірити ворожій пропаганді та продовжувати тотальний спротив.

Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на тимчасово зайнятих територіях. Так, у період з 20 березня по 12 квітня цього року, в місті Мелітополь Запорізької області близько 70 військовослужбовців збройних сил РФ загинули під час патрулювання території в нічний час.

До 26 квітня РФ ввела на тимчасово окупованій території Криму так званий “жовтий рівень терористичної загрози”. Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найвідоміші воєнні трибунали в історії – Нюрнберзький, Токійський та Югославський.