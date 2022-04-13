Отримали другий шанс! Арестович про підкріплення полку Азов у Маріуполі

У Маріуполі військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. Белінського провели успішну спецоперацію та вийшли з оточення ворога.

Морпіхам вдалося з’єднатися з захисниками полку Азов.

Таку інформацію підтвердив радник Офісу президента Олексій Арестович на сторінці у Facebook.

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— Підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з’єднання з полком Азов, який професійно забезпечив цей захід, — прокоментував Арестович.

Внаслідок цього полк Азов отримав значне підкріплення.

36-та бригада уникла розгрому та отримала додаткові можливості. Фактично, здобула другий шанс.

Олексій Арестович зазначає, що саме так трапляється, коли офіцери не втрачають голову, а зберігають холодний розум та сміливо керують військами.

Захисники Маріуполя тепер укріпили власну оборону, втім, ситуація і досі складна. Ранком Генштаб повідомляв про те, що російські військові ведуть наступ у районі Азовсталі та морського порту.

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