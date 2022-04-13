Обрели второй шанс! Арестович о подкреплении полка Азов в Мариуполе

В Мариуполе военные 36-й отдельной бригады морской пехоты им. Белинского провели успешную спецоперацию и вышли из оцепления врага.

Морпехам удалось соединиться с защитниками полка Азов.

Такую информацию подтвердил советник Офиса президента Алексей Арестович на странице в Facebook.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком Азов, который профессионально обеспечил это мероприятие, — прокомментировал Арестович.

В результате полк Азов получил значительное подкрепление.

36-я бригада избежала разгрома и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс.

Алексей Арестович отмечает, что так случается, когда офицеры не теряют голову, а твёрдо сохраняют управление войсками.

Защитники Мариуполя теперь укрепили собственную оборону, впрочем, ситуация до сих пор сложная. Утром Генштаб сообщал о том, что российские военные ведут наступление в районе Азовстали и морского порта.

Хочешь узнать, какая ситуация на фронте сегодня? Смотри актуальную карту боевых действий 13 апреля.