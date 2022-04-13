Обрели второй шанс! Арестович о подкреплении полка Азов в Мариуполе

В Мариуполе военные 36-й отдельной бригады морской пехоты им. Белинского провели успешную спецоперацию и вышли из оцепления врага.
Морпехам удалось соединиться с защитниками полка Азов.
Такую информацию подтвердил советник Офиса президента Алексей Арестович на странице в Facebook.
— Подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком Азов, который профессионально обеспечил это мероприятие, — прокомментировал Арестович.
В результате полк Азов получил значительное подкрепление.
36-я бригада избежала разгрома и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс.
36-я бригада избежала разгрома и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс.
Алексей Арестович отмечает, что так случается, когда офицеры не теряют голову, а твёрдо сохраняют управление войсками.
Защитники Мариуполя теперь укрепили собственную оборону, впрочем, ситуация до сих пор сложная. Утром Генштаб сообщал о том, что российские военные ведут наступление в районе Азовстали и морского порта.
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