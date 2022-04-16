Снова по мирным: новый удар российских оккупантов по Харькову

Российские оккупанты все никак не могут смириться с тем, что им не удается взять украинские города. Вместо этого они берутся терроризировать снова и снова мирное население. Не успел Харьков прийти в себя после вчерашних обстрелов, как они повторились сегодня, 16 апреля.

Город считается одной из основных целей россиян, поскольку Харьков нужен им как стратегически, так и для моральной “победы”. Однако ни первого, ни второго рашистам не получить.

Поэтому в очередной раз враг обратился к излюбленной тактике террора и обстрелял жилые кварталы Харькова, в результате чего 18 человек получили ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, еще один человек погиб на месте.

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Данные о жертвах ракетного удара уточняются, колличество пострадавших может возрасти.

В настоящее время спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия бомбежки.

Глава Харьковской ОВО призывает жителей города быть крайне осторожными, поскольку враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Поэтому не следует пренебрегать сигналами тревоги.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых ракетных ударах по городам Украины 16 апреля. Российские войска нанесли очередные удары по Киеву, Полтаве, Львову, Александрии и другим городам.