Війська РФ знову воюють проти дітей: наслідки обстрілу Харкова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти знову обстріляли житлові райони міста. Унаслідок чого, на жаль, на місці загинули сім осіб, серед них і семимісячна дитина.

Також 34 людини поранені, серед них — троє дітей. Наразі усім постраждалим медики надають екстрену допомогу.

Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням, – говорить Синєгубов. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тому голова ОВА звернувся до жителів Харкова з проханням без крайньої потреби зараз не перебувати на вулицях.

Проте варто пам’ятати, що ми переможемо і жоден військовий злочин окупантів не залишиться безкарним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що російські окупанти спалили відділення Нової пошти у Миколаєві.