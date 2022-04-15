Війська РФ знову воюють проти дітей: наслідки обстрілу Харкова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти знову обстріляли житлові райони міста. Унаслідок чого, на жаль, на місці загинули сім осіб, серед них і семимісячна дитина.
Також 34 людини поранені, серед них — троє дітей. Наразі усім постраждалим медики надають екстрену допомогу.
Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням, – говорить Синєгубов.
Привіт! На зв'язку Вікна
З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради,
що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки.
Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію!
Підтримати (Donate)
Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням, – говорить Синєгубов.
Тому голова ОВА звернувся до жителів Харкова з проханням без крайньої потреби зараз не перебувати на вулицях.
Проте варто пам’ятати, що ми переможемо і жоден військовий злочин окупантів не залишиться безкарним.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що російські окупанти спалили відділення Нової пошти у Миколаєві.