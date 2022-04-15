Російські окупанти спалили відділення Нової пошти та стіг сіна: усі подробиці нового обстрілу Миколаєва

Після обстрілу Миколаєва ворожими реактивними системами залпового вогню чотири особи загинуло, ще 15 — поранені.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив сумні наслідки російської агресії.
За життя чотирьох миколаївців борються медики. В усіх постраждалих від сьогоднішнього обстрілу касетними боєприпасами травми різного ступеню.
Як зазначив Віталій Кім, по житловому району Миколаєва росіяни гатили зі Смерчу.
Також стало відомо про новий обстріл Миколаєва, ворог поцілив у відділення Нової пошти, де і близько немає жодних стратегічних об’єктів.
Як написав у своєму Telegram-каналі Віталій Кім, окупанти спалили відділення Нової пошти та стіг сіна.
Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди?
Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди?
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як воїни 72-ї ОМБр зупинили багатотисячний наступ російських окупантів.