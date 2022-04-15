Російські окупанти спалили відділення Нової пошти та стіг сіна: усі подробиці нового обстрілу Миколаєва

Після обстрілу Миколаєва ворожими реактивними системами залпового вогню чотири особи загинуло, ще 15 — поранені.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив сумні наслідки російської агресії.

За життя чотирьох миколаївців борються медики. В усіх постраждалих від сьогоднішнього обстрілу касетними боєприпасами травми різного ступеню.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Як зазначив Віталій Кім, по житловому району Миколаєва росіяни гатили зі Смерчу.

Також стало відомо про новий обстріл Миколаєва, ворог поцілив у відділення Нової пошти, де і близько немає жодних стратегічних об’єктів.

Як написав у своєму Telegram-каналі Віталій Кім, окупанти спалили відділення Нової пошти та стіг сіна.

Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як воїни 72-ї ОМБр зупинили багатотисячний наступ російських окупантів.