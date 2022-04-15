Российские оккупанты сожгли отделение Новой почты и стог сена: все подробности нового обстрела Николаева

После обстрела Николаева вражескими реактивными системами залпового огня четыре человека погибли, еще 15 ранены.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил печальные последствия российской агрессии.
За жизни четырех жителей Николаева борются медики. У всех пострадавших от сегодняшнего обстрела кассетными боеприпасами травмы разной степени.
Как отметил Виталий Ким, по жилому району Николаева россияне били из Смерча.
Также стало известно о новом обстреле Николаева, враг попал в отделение Новой почты, где и в помине нет никаких стратегических объектов.
Как написал в своем Telegram-канале Виталий Ким, оккупанты сожгли отделения Новой почты и стог сена.
Объясните, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение новой почты? Они думают ли мы там прячем военных? Мы по новой почте передаем снаряды?
Объясните, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение новой почты? Они думают ли мы там прячем военных? Мы по новой почте передаем снаряды?
Напомним, ранее мы рассказывали, как воины 72-й ОМБр остановили многотысячное наступление российских оккупантов.