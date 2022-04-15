Войска РФ снова воюют против детей: последствия обстрела Харькова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты снова обстреляли жилые районы города. В результате, к сожалению, на месте погибли семь человек, среди них и семимесячный ребенок.

Также 34 человека ранены, среди них – трое детей. В настоящее время всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.

Вторая армия мира, как оказывается, умеет сражаться только с гражданским населением, – говорит Синегубов. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Поэтому глава ОВА обратился к жителям Харькова с просьбой без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах.

Однако следует помнить, что мы победим и ни одно военное преступление оккупантов не останется безнаказанным.

Напомним, ранее мы рассказывали, что российские оккупанты сожгли отделение Новой почты в Николаеве.