В сквере гуляли мамы с малышами — новые жестокие обстрелы Харькова, унесшие жизни людей

Пробитая осколками детская горка, разбитые скамьи, лужи крови – так выглядит российское освобождение в Харькове.

Десять погибших и 42 раненых, среди которых девять детей – уточненные данные о жертвах обстрела Харькова накануне.

Оккупанты били – просто по жилым домам, детским площадкам, поликлинике. Во дворах новостроек – несколько выгоревших полностью машин.

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В сквере гуляли мамы с малышами. Трое детей погибли, самому маленькому – было всего лишь 7 месяцев.

Обстрелом накрыло весь район – люди слышали с десяток разрывов. Россияне обстреляли эту окраину Харькова из систем залпового огня Ураган.

Из военных объектов в этом сквере, по которому тоже прилетело разве что памятник воинам освободителям Второй мировой войны.

Камеры наблюдения зафиксировали один из прилетов по жилому сектору и то, как люди пытались скрыться, а за их спинами вспыхивали взрывы и валил черный дым.

Жертв было так много, что даже трех десятков скорых на всех не хватило. У большинства пострадавших – минно-взрывные травмы.

Всего за 52 дня российского нашествия в Харьковской области погибли более полутысячи мирных жителей. Точное количество раненых пока неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали истории украинцев с маленькими детьми, пережившими ужасы войны.