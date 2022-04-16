Мир

“Святой” не видит грешников и Бучи: Папой Франциск призвал украинцев примириться с российскими террористами

Наталья Луценко, Журналистка программы Факты ICTV 17 апреля 2022, 01:49

Больше видео
0:05:26
Як небайдужі європейці допомагають домашнім улюбленцям вимушених переселенців з України
Тихие жертвы войны: как небезразличные европейцы помогают домашним любимцам украинцев и упрощают правила
Крейсер Москва
Могущество на словах, а ремонты — на бумаге: реакция военных экспертов и анализ ситуации потопления крейсера Москва
0:02:37
Перехоплені розмови СБУ російських окупантів
Хвастаются разрушениями Украины своим женам, а те поощряют насилование украинок — разговоры оккупантов
4 раунд перемовин
Лучшие переговорщики с Россией — ВСУ! Чего ждать от мирных переговоров после зверств в Буче
Смотреть больше

Последние видео
0:02:43
Папа Франциск

“Святой” не видит грешников и Бучи: Папой Франциск призвал украинцев примириться с российскими террористами
0:04:20
Нові обстріли Харкова
В сквере гуляли мамы с малышами — новые жестокие обстрелы Харькова, унесшие жизни людей
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
історії українців
Они просто убегали от российских обстрелов и бомб — истории украинцев с маленькими детьми, пережившими ужасы войны
0:08:51
звернення зеленського 16 квітня
Восстановленное и новое жилье для всех украинцев — Зеленский записал новое обращение и анонсировал изменения
інтерв'ю Володимира Зеленського
О Мариуполе, вооружении ВСУ и гарантиях безопасности от партнеров — большое интервью Зеленского
0:00:57
Зарин: що це за хімічна зброя та як захиститися і надати першу допомогу
Зарин: что это за химическое оружие и как защититься и оказать первую помощь
0:01:42
село Андріївка
Уничтожено на 50%! Как выглядит село Андреевка в Киевской области после нашествия оккупантов
Заборона відвідування лісів в Україні 2022 - чому та які штрафи
В этом году без барбекю: почему украинцам запрещено ходить в леса и что ждет нарушителей закона
Перейменування станцій метро Києва
Выбери свое название: украинцам предлагают приобщиться к переименованию станций метро Киева
Больше видео
Нові обстріли Харкова
Читать дальше
В сквере гуляли мамы с малышами — новые жестокие обстрелы Харькова, унесшие жизни людей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь