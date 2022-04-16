“Святой” не видит грешников и Бучи: Папой Франциск призвал украинцев примириться с российскими террористами

Война, которую развязала Россия против Украины, стала главной темой предпасхальных мер и не обходит ее и Папа Франциск.

В Германии тысячи людей в разных городах вышли с призывами остановить агрессора и не оставлять украинцев беззащитными, а лучше предоставить оружие.

Присоединились к маршам и чиновники, которые говорят, что уже давно понятно, кто начал наступление, кто защищается и нуждается в поддержке.

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Все всё давно увидели и осознали, но не Папа Франциск, призывавший к примирению со злом. Он считает, что только так можно достичь мира.

Понтифик не отказался от Крестного шествия в Страстную Пятницу и пригласил женщин из Украины и России нести вместе крест. Именно это должно было символизировать примирение двух народов.

Папа Франциск также призвал пожать руку врагу и обратился к Богу о взаимном прощении. В его речи звучали слова о бунте.

Однако как можно воспринимать борьбу украинцев за свою свободу и независимость как бунт? Неудивительно, что Украина восприняла этот жест как лицемерие Папы Римского.

Однако Понтифик после шествия пригласил украинскую делегацию на встречу, что по праздникам считается очень большой редкостью.

Напомним, ранее украинский Митрополит Эпифаний подчеркнул, что убивать российских оккупантов – не грех. Так что можем спать спокойно.