Що передбачає українська формула миру: виступ Зеленського на TRT World Forum 2022

Війна триває понад дев’ять місяців, через що страждає не тільки Україна. Наслідки дій російської армії відчуває на собі увесь світ.

Володимир Зеленський звернувся по відеозв’язку до учасників TRT World Forum 2022 у Стамбулі. Його промова була присвячена українській досяжній формулі миру, яка гарантує просування безпеки та процвітання в усьому світі. Про це повідомляє офіс президента.

Своєю божевільною агресією Путін довів, що безпека України та чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки. А будь-яка агресія у нашій частині світу — це глобальний злочин.

Одним із наслідків російської агресії, який відчув на собі весь світ, стала продовольча криза. Вона виникла через блокування російським флотом українських портів.

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Без експорту нашого продовольства глобальний ринок моментально дестабілізувався. Це відчули різні країни Африки та Азії, в інших регіонах це призвело до коливання цін.

Завдяки силам ЗСУ та дипломатів, Україні вдалося поновити морський експорт з трьох чорноморських портів. Уже від липня експорт агропродукції сягнув понад 13 тонн до 40 країн світу, що відчув на собі й глобальний ринок.

От що таке наша з вами могутність! Україна, Туреччина та ООН спільно зупиняють загрозу голоду. Історія з відновленням експорту доводить, що завдяки спільним зусиллям немає нічого неможливого.

Президент зазначив, спільна турбота про нормальне життя в регіоні дає елементи глобальної безпеки та миру, необхідні усім сумлінним державам.

Зеленський представив Українську формулу миру, яка може покласти край російській агресій та відновити силу міжнародного права.

Формула миру від України

Те, що нам вдається реалізовувати зернову експортну й гуманітарну ініціативу Зерно з України, дає нам формат для реалізації інших пунктів Української формули миру, зазначив президент України.

Головне – не просто знати про свою могутність, не просто проявляти її час від часу, а направляти її потенціал заради миру.

Основні пункти української формули миру, гарантувати:

радіаційну та ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

енергетичну безпеку;

зупинити божевільний російський ракетний терор;

звільнити усіх полонених і повернути усіх депортованих;

виконати статут ООН;

відновити територіальну цілісність України;

вивести російські війська з окупованої землі;

відновити справедливість, через покарання за масовий терор;

гарантувати компенсацію збитків;

гарантувати ефективну протидію екоциду і врятувати чорноморський регіон від екологічних катастроф, які можуть стати наслідком російських дій.

Наша формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера.

Тож Володимир Зеленський запропонував усім партнерам України обрати пункти для себе, щоб формула миру була реалізована. Адже ця формула миру чітка та реалістична.

Спільно ми уже змогли реалізувати ідею відновлення зернового експорту, тож завдяки спільній могутності можна досягти успіху і в усьому іншому, що потрібне для миру, зазначив президент.

Український біль болить людям далеко за межами нашої країни. Папа Римський Франциск нещодавно розплакався під час молитви за Україну, подробиці у матеріалі.

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