Україна

Що передбачає українська формула миру: виступ Зеленського на TRT World Forum 2022

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Грудня 2022, 17:13
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