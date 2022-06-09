Аграрії з Херсонщини змушені викидати продукцію! Чи буде продовольча криза в Україні та чому ростуть ціни

Через тимчасову окупацію півдня України є побоювання, що цього сезону будуть проблеми з постачанням фруктів та овочів.

Українці вже відчули частковий дефіцит помідорів, огірків, зелені та баклажанів, які традиційно завозилися з Херсонщини. І поки там чекають на українських визволителів, плече підставляють аграрії інших регіонів.

Врожай у Черкаській області

За три тижні у Черкаській області збиратимуть урожай молодої цибулі та ранньої капусти. Та попри те, що урожай хороший, ціни все одно кусаються.

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Торік капусту з поля тут можна було купити по 7-8 грн, а нині — майже вчетверо дорожче.

— Ціни вищі через собівартість вирощування. Якщо селітра минулого року коштувала 9-10 тисяч, то на цей сезон ми її брали по 28 тисяч.

Усе зросло: вартість пального, добрив, пестицидів, якими ми все це обробляємо, — розповідає агроном Руслан Величко.

У господарствах розуміють, що мусять працювати і за себе, і за фермерів, які постраждали через російських окупантів. Тому збільшили посівні площі, щоб українці мали вдосталь овочів.

Черкаські аграрії також безкоштовно віддають городину волонтерам для допомоги розбомбленим росіянами містам.

Що відбувається в Херсонській області

Фермери Херсонщини вже зібрали перший урожай, та через окупантів реалізовувати його в інші області не можуть. Тож змушені просто викидати вирощене.

Через те, що перекриті кордони, фактично немає навіть гуманітарних коридорів, щоб бізнес міг рухатися. Аграрії просто змушені викидати на прикордонних зонах цю продукцію.

Розповідає про ситуацію заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук.

Крім того, росіяни крадуть овочі з українських підприємств та вивозять їх до тимчасово окупованого Криму.

Утім, Марчук переконує, що в Україні немає загрози голоду, але деякі товари вдасться заміщати імпортними: томати, огірки, кісточкові ягоди (черешні, абрикоси) тощо.

Навіть у довоєнний період, коли не були окуповані Херсонська та Запорізька області, ми потребували завезення на територію України імпорту, — підкреслює пан Денис.

Детальніше дивись у відео.

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