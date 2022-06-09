Lifestyle

Аграрії з Херсонщини змушені викидати продукцію! Чи буде продовольча криза в Україні та чому ростуть ціни

Ірина Цимбал 09 Червня 2022, 13:30

Більше відео
0:04:11
Варшавська українська школа: як проходить навчання
Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
0:12:07
Як війна вплинула на спортивне життя України
Змагання будуть, але без глядачів: як війна вплинула на спортивне життя України
0:06:07
Яких змін зазнає навчальна програма в українських закладах освіти
Війни та миру не буде: Вітренко про освітній процес офлайн та зміни у навчальній програмі в Україні
Дивитись більше

Останні відео
0:04:03
Подорожчання та дефіцит продуктів в Україні - що відбувається на ринку

Аграрії з Херсонщини змушені викидати продукцію! Чи буде продовольча криза в Україні та чому ростуть ціни
Чому РФ стягує ракети в Білорусі
Мета — не наступ. Олег Жданов про те, навіщо Росія стягує ракетні комплекси зі сторони Білорусі
Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом
Прокладаємо шлях до правди: сім країн визнали дії РФ геноцидом українського народу
0:04:11
Варшавська українська школа: як проходить навчання
Варшавська українська школа готується до останнього дзвоника — як проходить навчання в школярів
0:02:46
Наслідки вибухів в Одесі 9 травня
Ворожі кораблі чергують біля Одеси — як місто готується до розблокування портів
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 червня
0:03:58
Волонтери
Після загибелі брата, вирішив присвятити життя людям! Історія волонтерських поїздок до пекла
0:02:41
Перехоплені розови російських окупантів
Ладні укладати фіктивні шлюби, але втекти все одно не вдається. Перехоплені розмови окупантів
0:05:17
Зеленський про Донбас Арену
Ніби це було в іншому житті! Зеленський про річницю Євро-2012 і те, на що окупант перетворив Донецьк
0:03:19
Розмінування Чернігівщини сапери показали свою роботу
Вирва від детонації російської вибухівки 3–4 м! Сапери Чернігівщини показали свою роботу
Більше відео
Чому РФ стягує ракети в Білорусі
Читати далі
Мета — не наступ. Олег Жданов про те, навіщо Росія стягує ракетні комплекси зі сторони Білорусі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь